Лидер британских лейбористов: Трамп пытается вмешиваться в парламентские выборы в Великобритании

"Дональд Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы добиться избрания своего друга Бориса Джонсона (действующий премьер)", - написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что Трамп пытается внедрить американские компании в систему здравоохранения Великобритании, написав, что "именно Трамп в июне сказал, что национальная система здравоохранения "на повестке дня".

"Мы знаем, что, если победят лейбористы, американские корпорации не смогут наложить на нее руки. Наша система здравоохранения не продается", - подчеркнул Корбин.

Выборы в парламент Великобритании назначены на 12 декабря.