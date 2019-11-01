Пт, 1.11.2019
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Лидер британских лейбористов: Трамп пытается вмешиваться в парламентские выборы в Великобритании

Джереми Корбин.

ФОТО: STEPHEN PIKE / UK PARLIAMENT / HANDOUT/EPA

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа во вмешательстве в досрочные выборы в британский парламент.

"Дональд Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы добиться избрания своего друга Бориса Джонсона (действующий премьер)", - написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что Трамп пытается внедрить американские компании в систему здравоохранения Великобритании, написав, что "именно Трамп в июне сказал, что национальная система здравоохранения "на повестке дня".

"Мы знаем, что, если победят лейбористы, американские корпорации не смогут наложить на нее руки. Наша система здравоохранения не продается", - подчеркнул Корбин.

Выборы в парламент Великобритании назначены на 12 декабря.

Ранее Трамп неоднократно выступал в поддержку Джонсона, называя его тем премьером, который необходим стране в настоящее время.

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