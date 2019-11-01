Незаконная сеть лекарств отлавливает эстонцев при помощи поддельных идентичностей

После обращения Postimees Ветеринарно-пищевой департамент дополнил список запрещенных лекарств. Несколько человек, ставших жертвами обмана, планируют обратиться в полицию.
Корявый и непонятный прямой перевод. Чудо-лекарства, молниеносно приносящие чудо-результат. Невероятно довольные клиенты и стоящий за всем этим нахваливаемый, уважаемый "врач". Именно такими средствами отлавливает эстонских клиентов сеть сайтов, следы которой ведут в Россию.
Можно найти десятки сайтов, переведенных на корявый эстонский язык, которые продают пищевые добавки и лекарства. Купить можно как препараты для потенции, так и средства от грибка, псориаза, болей в суставах и паразитов. Плюс всевозможные таблетки и эмульсии для улучшения интимной жизни, снижения веса и лечения алкогольной зависимости. Понятно, что все печали должны исчезнуть за сутки.
На сайтах есть и комментарии клиентов, и советы врачей. Если имена, возраст и сопровождающий текст: это обычный вымысел, но с фотографий смотрят реальные люди. Это обычные жители Эстонии, которые до минувшей среды ничего не знали о том, как используют их снимки.
Postimees установил девять человек, фотографии которых использовались для создания поддельных идентитетов.
На всех этих сайтах есть рубрика "консультации врача". Фото врача везде одно и то же, но имя, рабочий стаж и специализация меняются: с одной и той же фотографии на одной странице смотрит психолог, доктор Урмас, на другой – ортопед, доктор Прийт, на третьей – уролог, доктор Яанус, на четвертой – маммолог, доктор Маргус, на пятой – дерматолог, доктор Янек и так далее.
В действительности же это фотография известного эстонского кардиолога Маргуса Вийгимаа. Его снимок используется как минимум на 35 сайтах. «Это полное… ну… я не представляю. Это гадко. Но что тут сделаешь?» - говорит Вийгимаа, который до встречи с журналистом ничего не знал об этих сайтах.
«Человеческая глупость не знает границ, - добавил он. – Использовать одно лицо (на множестве сайтов и с разными именами – ред.) это гадко, а с позиции рекламы - еще и недальновидно и глупо. Конечно, крайне неэтично и незаконно».
«Представляю, если это увидит кто-то из моих пациентов… Это в любом случае повлияет на доверие в отношениях между врачом и пациентом. Неэтично, когда занимается махинациями или является лицом сайта. Конечно, пациенты достаточно умны и понимают, что это подделка».
Вийгимаа планирует что-то предпринять, чтобы его фотографии убрали с этих сайтов, хотя не знает, какие возможности для этого имеются: «Эти фотографии нельзя там оставлять. Нужно что-то делать».
Того же мнения придерживается и Тааниэль Пеэтмаа, чьи фотографии используются на десяти сайтах для иллюстрации довольного клиента. Понятно, что без его разрешения, и рядом с фото указаны имена: Урмас, Кристо, Яанус или Андрус.
«Понятно, что это неприятно, - говорит он. – Это впервые, когда я чувствую, что моей личностью злоупотребляют в интернете. Явно нужно обращаться в полицию».
Некоторые люди, у которых украли фотографии, знакомы между собой. Так, один из них нашел среди изображенных на фото клиентов как минимум шесть людей из списка своих друзей.
И Пеэтмаа нашел на этих сайтах фотографии своих знакомых, с которыми в среду он говорил об этом: «Один из моих знакомых уже написал заявление в полицию. Когда мы закончим интервью, я сделаю то же самое».
Сначала смешно, потом грустно
У некоторых жертв кражи фото эта ситуация вызывает смех. «Я смеялся, когда читал эти тексты», - говорит Михкель Ветемаа, фото которого украшает 14 сайтов. Правда, где-то он Прийт, а где-то Андрус, Маргус или Расмус.
«Сегодня жизнь в социальных сетях является открытой. С другой стороны, несколько печально и неприятно, что фотографии так нагло воруют», - говорит он».
«Сначала я хохотала в полный голос», - сказала и Крис Лейнатамм, чью фотографию можно найти на 24 сайтах, на которых продают лекарства, пищевые добавки и другие чудо-средства. Это фотография была сделана в 2017 году, когда она баллотировалась по спискам Партии реформ в Тарту на местных выборах. Лейнатамм, которая сейчас состоит в партии «Ээсти 200», набрала тогда 48 голосов.
Она хотела, чтобы ее фотографию удалили с этих сайтов, но не смогла найти ни одного контакта: «Я никогда не пробовала эту продукцию. И никогда не попробую, - говорит она. – Я чувствую себя оскорбленной. Почему меня нужно использовать для какой-то рекламы?»
У Лейнатамм возник вопрос: кто защитит ее в этой ситуации? «Получается, что если ты где-то выставляешь свое фото или являешься активным человеком в социальном смысле и фигурируешь в открытых СМИ, то должен быть готов ко всему. Это крайне печально, поскольку вскоре может возникнуть ситуация, при которой ты будешь бессилен. Я понимаю, что по эстонским законам это не является кражей идентитета, но мое лицо является моим идентитетом».
Лейнатамм говорит о том обстоятельстве, что кражей идентитета является такая ситуация, когда кроме фотографии используется полное имя человека. А она на этих сайтах то Катрин, то Трийну, то Анника.
При помощи ИТ-специалиста Антона Кекса Postimees выяснил, что все нити с практически идентично построенных сайтов ведут в российскую столицу – Москву. Со всех серверов возвращается одна и та же дата: 19.11.1981. Это может быть датой рождения автора сайтов – разработчики часто используют такую маркировку.
На то, что это российские сайты, указывают и сохранившиеся в некоторых текстах русские слова, которые «Google Translate» не смог перевести. А продавцом лекарств на всех этих сайтах является московское предприятие «Холидей».
Но поиск показывает, что главным образом фирма занимается недвижимостью, а также рекламой. О лекарствах и пищевых добавках в списке деятельности фирмы нет ни слова. Сама фирма находится в процессе ликвидации, и с 2016 года не представила ни одного отчета об экономической деятельности.
Предприятие принадлежит гражданину России Якову Дите, который входит в правление еще семи фирм. У многих фирм Дите есть долги по налогам, а государство не может получить с него деньги, поскольку установить место нахождения самого должника и его имущества не представляется возможным. Некоторые его фирмы уже закрыты, а продающая в Эстонии лекарства «Холидей» находится в процессе ликвидации.
Когда Postimees попытался заказать на одном сайте лечебные капли, в телефонном разговоре продавец утверждал, что производитель находится в Алтайском крае, в Бийске. В этом городе есть фирма с аналогичным названием, но она не занимается продажей лекарств и пищевых добавок, она продает бытовую технику. И эта фирма ликвидирована, как и остальные 14 предприятий ее главного получателя прибыли Вячеслава Шейкина.
Запрещенная продукция
Некоторая рекламирующаяся на этих сайтах продукция еще раньше была внесена Ветеринарно-пищевым департаментом в список запрещенных веществ. В черный список пищевая добавка вносится в числе прочего тогда, когда ей присваиваются лечебные свойства, в то время как они не были хоть как-то подтверждены.
После запроса издания в этот список были внесены еще четыре, о продаже в Эстонии которых информации не было: Macho Man, Prostero, Xtrazex и Erofortil. «Торговле такой продукцией трудно препятствовать, поскольку сложно установить несущее ответственность предприятие», - отметила главный специалист отдела продуктов питания Ветеринарно-пищевого департамента Айрика Салуметс.
«Такие сайты обычно можно найти и на других языках, и их деятельность происходит на международном уровне, где Эстонии сложно что-то предпринять, поскольку это требует хорошего сотрудничества с другими странами, - добавила Салуметс. – На уровне Евросоюза можно проинформировать компетентные органы через определенную систему, но в случае третьих стран такой системы нет».
В целом продавать лекарство в интернете могут только аптеки, и в Эстонии такая интернет-аптека только одна. У данных сайтов разрешения на продажу лекарств нет.
Заведующая отделом инспектирования Департамента лекарств Эльза Лейтен объяснила, что такие ограничения на торговлю лекарствами в интернете ввели, прежде всего, для того, чтобы были обеспечены безопасность и качество медикаментов. Прежде всего, это означает, что продающиеся лекарства перед продажей прошли проверку.
«В случае продукции, приобретенной в сомнительных местах таких методов качества нет, - говорит Лейтен. – Также купленное в сомнительном месте лекарство может оказаться подделкой. Например, в препарате нет действующего вещества, или его слишком мало, лекарство может быть и просроченным. Потребляя такую продукцию, человек принимает на себя определенные риски: препарат может не подействовать или оказаться опасным для жизни и здоровья».
То же подчеркивает и Департамент лекарств. «Нельзя заказывать лекарства на неизвестных сайтах», - предупреждает руководитель Пыхьяского регионального отдела департамента Эстер Эпик. Особенно осторожными, по ее словам, нужно быть, когда обещают чудо-лекарство: запросто пройдут тяжелые болезни или требующие времени проблемы со здоровьем исчезнут мгновенно.
Что же касается лекарств, которые можно найти на данных сайтах, то, по словам Эпик, нет данных об их официальной регистрации, а поиск в интернете ведет лишь на сайты производителей: «По сути, речь не идет о лекарствах. А нелечебные услуги и препараты не основаны на научных исследованиях и опытах, поэтому речь идет о лотерее, в которой выигрывает только продавец препаратов. Самым разумным было бы держаться подальше от таких сайтов, какие бы красивые обещания не давала реклама».
Уважаемые читатели, если у вас есть опыт покупки лекарств на таких сайтах, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу uuriv@postimees.ee..
Разговор с продавцом лекарств от паразитов: «О, вы наш сотый клиент!»
Postimees решил провести эксперимент, чтобы выяснить, как проходит процесс заказа продукции на одном из таких сайтов. Мы заказали незаконную в Эстонии и внесенную Ветеринарно-пищевым департаментом в черный список пищевую добавку Bactefort.
Сайт обещает, что лекарство полностью очищает организм от паразитов. У Лийны с лицом Крис Лейнатамм после курса лечения якобы «исчезли все папилломы». Кроме того, снизился вес! Терапевт, доктор Яанус, чей текст иллюстрирует фото кардиолога Маргуса Вийгимаа, утверждает, что препарат от паразитов прошел все клинические исследования в Эстонии.
Вводим в форму заказа имя и номер телефона. Меньше чем через минуту раздается звонок, он поступает с эстонского номера. По ту сторону трубки находится Ольга из фирмы «Холидей».
«Препарат состоит из нейтральных веществ, которые травят паразитов, он имеет слабительный эффект, поскольку паразитов нужно вывести из организма, - очень подробно объясняет Ольга. – Клинические исследования мы проводим каждый год. Все документы имеются».
Ольга утверждает, что препарат против паразитов производится на Алтае и этим занимается российское предприятие ООО «Холидей». «Для проведения клинических исследований приезжают врачи из Литвы, Израиля, Франции и Болгарии», - говорит продавец.
По словам Ольги, для выздоровления недостаточно одного стаканчика, поскольку в организме остаются яйца паразитов. Поэтому она советует пройти полный курс, который включает в себя три стаканчика, которые со скидкой стоят 90 евро. Заплатить нужно при получении товара курьеру, предоплату фирма не берет.
Для рассмотрения жалоб у них имеется целый отдел: «Производитель не будет портить свою репутацию из-за пачки за 39 евро».
Продавец говорит, что в Эстонии находится колл-центр предприятия, но продажей занимается российская фирма: «Предприятие сняло помещение, чтобы создать колл-центр и вам не приходилось платить за звонки. Мы работаем не только в странах Балтии и России».
Продавец не сдается и советует покупать больше, потому что мгновение назад пришло письмо о том, что мы являемся сотым клиентов. «Я могу продать вам что-то еще всего за семь евро!» - говорит Ольга и предлагает приобрести на выбор продукцию для снижения веса, эликсир для восстановления роста волос и крем от болей в суставах. Мы все же осторожничаем и заказываем только лекарство от паразитов, которое просили изначально. По словам Ольги, курьер доставит его на этой или на следующей неделе.
Реклама не должна создавать ощущение, что информация имеет научную основу
Специалист по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ:
«Часто в ловушку такой рекламы попадают пожилые или внушаемые люди, которые надеются на пользу от предлагаемой продукции именно для своего здоровья. Например, при помощи предлагающегося препарата обещают избавление от давно мучающих болей в суставах или коленях или восстановление остроты слуха. При рекламе такой продукции и на сайтах часто используют истории из жизни и фотографии людей, которые якобы пользовались продукцией, часто присутствуют и мнения неких экспертов.
По Закону о рекламе, реклама не может опираться на доверчивость определенных целевых групп. Также реклама не может создавать впечатление, что информация имеет научное основание, если в реальности его нет. Кроме того, запрещены не отвечающие действительности утверждения, будто товар или услуга лечит, смягчает симптомы болезнь или препятствует ее появлению. О лечебном действии можно говорить только в случае лекарств, поскольку их медицинское действие описано, а влияние научно доказано. Такие утверждения об обычной продукции являются введением потребителя в заблуждение и нечестным методом торговли.
Причиной для запрета служит то обстоятельство, что доверчивый потребитель получит необоснованную надежду на целебные и иные свойства продукции и вовремя не обратится к врачу.
Кроме разочарования в том, что продукция не даст обещанного результата, могут возникнуть проблемы при возврате заказа или денег.