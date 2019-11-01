Незаконная сеть лекарств отлавливает эстонцев при помощи поддельных идентитетов

О лекарствах, которые можно найти на данных сайтах, по словам Эпик, нет данных об их официальной регистрации, а поиск в интернете ведет лишь на сайты производителей: «По сути, речь не идет о лекарствах. А нелечебные услуги и препараты не основаны на научных исследованиях и опытах, поэтому речь идет о лотерее, в которой выигрывает только продавец препаратов. Самым разумным было бы – держаться подальше от таких сайтов, какие бы красивые обещания не давала реклама».

Уважаемые читатели, если у вас есть опыт покупки лекарств на таких сайтах, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу uuriv@postimees.ee..

Разговор с продавцом лекарств от паразитов: «О, вы наш сотый клиент!»

Postimees решил провести эксперимент, чтобы выяснить, как проходит процесс заказа продукции на одном из таких сайтов. Мы заказали незаконную в Эстонии, и внесенную Ветеринарно-пищевым департаментом в черный список пищевую добавку Bactefort.

Сайт обещает, что лекарство полностью очищает организм от паразитов. У Лийны с лицом Крис Лейнатамм после курса лечения якобы «исчезли все папилломы». Кроме того, снизился вес! Терапевт, доктор Яанус, чей текст иллюстрирует фото кардиолога Маргуса Вийгимаа, утверждает, что препарат от паразитов прошел все клинические исследования в Эстонии.

Вносим в форму заказа свое имя и номер телефона. Меньше чем через минуту раздается звонок, он поступает с эстонского номера. По ту сторону трубки находится Ольга из фирмы «Холидей».

«Препарат состоит из нейтральных веществ, которые травят паразитов, у него есть расслабляющий эффект, поскольку паразитов нужно вывести из организма, - очень подробно объясняет Ольга. – Клинические исследования мы проводим каждый год. Все документы имеются».

Ольга утверждает, что препарат против паразитов производится на Алтае и этим занимается российское предприятие ООО «Холидей». «Для проведения клинических исследований приезжают врачи из Литвы, Израиля, Франции и Болгарии», - говорит продавец.

По словам Ольги, для выздоровления недостаточно одного стаканчика, поскольку в организме остаются яйца паразитов. Поэтому она советует пройти полный курс, который включает в себя три стаканчика, которые со скидкой стоят 90 евро. Заплатить нужно при получении товара курьеру, предоплату фирма не берет.

Для рассмотрения жалоб у них имеется целый отдел: «Производитель не будет портить свою репутацию из-за пачки за 39 евро».

Продавец говорит, что в Эстонии находится колл-центр предприятия, но продажей занимается российская фирма: «Предприятие сняло помещение, чтобы создать колл-центр, и вам не пришлось бы платить за звонки. Мы работаем не только в странах Балтии и России».

Продавец не сдается и советует покупать больше, потому что мгновение назад пришло письмо о том, что мы являемся сотым клиентов. «Я могу продать вам дополнительный препарат всего за семь евро!» - говорит Ольга и предлагает приобрести или продукцию для снижения веса, эликсир для восстановления роста волос, или крем от болей в суставах. Мы все же осторожничаем и заказываем только лекарство от паразитов, которое просили изначально. По словам Ольги, курьер приедет к нам на этой или на следующей неделе.