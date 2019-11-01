Российская фигуристка назвала идеальную страну

"Во время второй поездки в Канаду я окончательно определись с тем, что эта страна мне по душе. Здесь неимоверно красивая природа, добрые и приветливые люди, качественная и удобная жизнь! Канада практически идеальная страна, в которой созданы все условия для хорошей жизни, которая богата завораживающими видами природы, и в которой живут прекрасные люди", - написала Бойкова в своем аккаунте в Instagram.

Фигуристка также отметила, что была удивлена дружелюбием людей. "Можете себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу прически, макияжа или одежды? А для Канады это норма. Здесь любой человек может к вам подойти и сказать что-нибудь приятное", - поделилась Бойкова.Российская спортсменка нашла и недостатки в образе жизни канадцев. "Единственное, что не вписывается в мои мечты - это то, что канадцы жуткие собачники. В прошлом году в Монреале я этого не заметила, но в небольшом провинциальном городке Келоуне у каждого второго жителя обязательно будет собака", - написала фигуристка.