Гражданка ЭР пыталась попасть в Россию по чужому паспорту: ей грозит тюремный срок

Как сообщили Псковской ленте новостей в прокуратуре Печорского района, 18 октября в 19.35 в МАПП "Куничина Гора" была задержана гражданка Эстонии, которая, незаконно пересекла государственную границу РФ, используя заведомо подложный документ – паспорт негражданина Эстонской Республики, выданный на имя другого лица.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За данное преступление уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.