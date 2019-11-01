Пт, 1.11.2019
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Гражданка ЭР пыталась попасть в Россию по чужому паспорту: ей грозит тюремный срок

Серый паспорт.

ФОТО: Raigo Pajula

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против гражданки Эстонии, которая пыталась попасть на территорию Псковской области по чужому серому паспорту, пишет Псковская лента новостей.

Как сообщили Псковской ленте новостей в прокуратуре Печорского района, 18 октября в 19.35 в МАПП "Куничина Гора" была задержана гражданка Эстонии, которая, незаконно пересекла государственную границу РФ, используя заведомо подложный документ – паспорт негражданина Эстонской Республики, выданный на имя другого лица.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За данное преступление уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

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