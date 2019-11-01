Игра на миллион: кто хочет стать искусствоведом?

- Вы в одном интервью сказали, что в детстве мечтали стать продавцом мороженого. Есть ли что-то общее между этой мечтой и тем, чем вы сейчас занимаетесь?

- Ощущение мечты. Детское восприятие, что хочется кому-то давать радость. Ты сам воспринимал этот шарик мороженого как воплощение счастья и хочешь подарить его другому. Став взрослым, ты понимаешь, что счастье не в мороженом, а в том, чтобы дарить положительные эмоции. Работать с чувством того, что это кому-то нужно, — очень большой бонус, который, кстати, умело используют работодатели таких идеалистов. Очень хорошо помню, когда я пришла в музей на работу, зарплата была чрезвычайно низкой. Студенткой я работала в частной фирме, а в музей пришла на зарплату, которая была в пять раз меньше. Директор сказал: куда они денутся, если хотят работать по специальности?

Кажется, что там работают такие замшелые тетушки-хранительницы, которые смахивают пыль с себя и с экспонатов, но, на самом деле, это очень динамичная структура.

- Т.е. это не слишком востребованная специальность в нашей стране? Можно ли прожить на зарплату искусствоведа?

- Сейчас положение немного меняется, по крайней мере, в музее. С искусствоведением сложнее. Прослойка культуры и искусства у нас и так очень тонкая и хрупкая, а чтобы быть искусствоведом международного масштаба, нужно, чтобы за спиной был большой опыт и в идеале большая коллекция. С другой стороны, если работаешь в государственном музее и ты востребованный куратор, то вполне можно содержать себя и семью.

- Помните тот момент, когда впервые сказали себе: хочу стать искусствоведом и музейным работником?

- Приняв на третьем курсе после лекции Яака Кангиласки по истории искусства решение перейти с истории на искусствоведение, я все еще не представляла себя музейным работником. Но преподаватели говорили, что мои работы по эстонскому искусству из всего курса были наиболее сильными, и советовали своим коллегам взять меня в штат музея. А как говорят музейщики, если ты три года проработал в музее, ты будешь там работать всю жизнь.

- Что вас больше всего привлекает в этой работе?