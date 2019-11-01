Разрешенный лов окуня неводом на Чудском озере может стать губительным для судака

Рыбаки должны выбрасывать обратно в озеро выловленного судака, но чем больше рыбы в неводе и чем дольше она находится над поверхностью воды, тем с большей вероятностью рыба получает травмы. По оценке инспекции, погибает около половины возвращенного в озеро судака, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Это ценный ресурс, очень ценная рыба, которая стоит намного дороже окуня. Кроме того, каждая умершая рыба, которая не пойдет в потребление, конечно, уменьшает и доходы самих рыбаков», - сказал главный инспектор отдела охраны рыбных ресурсов Инспекции окружающей среды Иво Каск, добавив, что дальнейший лов донным неводом, одобренный министром Ярвиком на основании оценки Морского института Тартуского университета, может оказаться губительным для популяции судака в Чудском озере.