Новое сотрудничество Finnair сблизит Эстонию и Сербию

Авиакомпания Finnair начала сотрудничать с сербской национальной авиакомпанией Air Serbia. Партнерство удобно соединит Сербию с США и Азией, а также откроет европейские направления Finnair для новых туристов.
Новый договор о сотрудничестве вступил в силу в конце октября, в результате чего коды Air Serbia были внесены в рейсы Finnair из Хельсинки в Вену, Прагу, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Гётеборг, Осло, Ригу, Тарту, Вильнюс и Таллинн.
Клиенты Finnair могут забронировать билеты на новые перелеты уже с этой недели.
«Объединение кодов с Air Serbia – это хорошая возможность расширить свою сеть в Европе. Партнерство также предлагает хорошие стыковки пассажирам, желающим лететь из Сербии в США и Азию», - сказал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.
Код Air Serbia добавляется ко многим рейсам Finnair внутри Финляндии с вылетом из Хельсинки, а также к рейсам Air Serbia из Белграда в Хельсинки и Вену, Прагу, Берлин, Тирана, Бухарест, Софию, Скопье, Подгорицу, Тиват, Сараево, Ларнаку и Салоники.