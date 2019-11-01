Новое сотрудничество Finnair сблизит Эстонию и Сербию

Новый договор о сотрудничестве вступил в силу в конце октября, в результате чего коды Air Serbia были внесены в рейсы Finnair из Хельсинки в Вену, Прагу, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Гётеборг, Осло, Ригу, Тарту, Вильнюс и Таллинн.

Клиенты Finnair могут забронировать билеты на новые перелеты уже с этой недели.

«Объединение кодов с Air Serbia – это хорошая возможность расширить свою сеть в Европе. Партнерство также предлагает хорошие стыковки пассажирам, желающим лететь из Сербии в США и Азию», - сказал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.