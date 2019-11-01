Коё моё. Много красок, созерцания, философии и даже чуть-чуть спорта – чего только не бывает в Японии осенью…
Жители Японии любят говорить, что в их стране четыре ярко выраженных времени года. Осень - пожалуй, самое красочное. Путешествие в этот период запомнится не только пламенеющей листвой красных кленов и золотом деревьев гинкго, но и особенными осенними деликатесами.
С весенним цветением сакуры на японских островах может сравниться лишь пламенеющая листва красных кленов осенью. Не только туристы из других стран, но и сами японцы массово отправляются в рекомендуемые в рекламных проспектах места для любования «момидзи», как называют в Японии красные клены. Для любования красной листвой кленов есть в японском языке специальное слово «момидзи-гари» - «охота на клены».
Прогноз от метеобюро
Как и в случае с сакурой, в Японии публикуют схожие с метеорологическими прогнозы окрашивания листвы кленов в красный цвет. Разумеется, для того чтобы жители страны могли, изучив «фронт красной листвы», запланировать отдых с приятными глазу картинами осени. Карта Японии в таких метеопрогнозах зачастую окрашена в красно-желтый, так как чуть раньше красных кленов меняют зеленый цвет на желто-золотой деревья гинкго. Красотой этих деревьев можно полюбоваться у здания японского парламента в Токио. Осенью длинная аллея «позолоченных» гинкго привлекает тысячи желающих увидеть эту красоту и сделать фотоснимок на память.
В красный цвет первыми окрашиваются клены на северных японских островах, но самые популярные места для охоты - рядом с Токио и в древней японской столице Киото. В самом Токио посмотреть на пламенеющую листву момидзи можно, гуляя по парку Уэно или сидя в чайном домике парка Синдзюку Гёэн.
«Обязательно съездите в Никко осенью», - рекомендовали японские знакомые в ответ на мои расспросы о том, где стоит побывать. Лучшее время для посещения этого небольшого, но весьма популярного города в префектуре Тотиги - конец октября - начало ноября. В Никко расположен внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО храмовый комплекс Тосё-гу. Здесь похоронен один из самых известных правителей страны, объединивший Японию в XVII веке и надолго закрывший ее от внешнего мира, - сёгун Токугава Иэясу. Национальный парк Никко стал первым, куда мы приехали, чтобы посмотреть на «коё» («алые осенние листья»).
Японцы уделяют большое внимание туристической сфере, в том числе внутреннему туризму, поэтому на железнодорожных и автобусных станциях даже небольших городов можно найти буклеты, в которых рассказывается об основных достопримечательностях не только на японском, но и на других языках. Нечасто, но встречаются и брошюрки на русском. К началу сезона «коё» на станции Никко, куда прибывает поезд из Токио, прямо у турникетов выставляют ветку клена и насыпают под нее красно-желтой листвы. Одно из главных мест префектуры, где предлагается полюбоваться осенней листвой - водопад Рюдзу («Голова дракона»), уступы которого напоминают извивающегося сказочного змия.
Как и в случае с сакурой, в Японии публикуют схожие с метеорологическими прогнозы окрашивания листвы кленов в красный цвет.
Храмовый комплекс в Никко знаменит еще и оригинальным резным изображением трех мудрых обезьян. Одна закрывает лапами рот, вторая уши, третья глаза: «Не говорю, не вижу и не слышу зла». По одной из версий, это трио иллюстрирует мысль Конфуция: «Не смотри на то, что противоречит благопристойности. Не слушай того, что противоречит благопристойности. Не говори того, что противоречит благопристойности». Мудрых обезьян можно увидеть и живьем в театре Никко Сару Гундан, в репертуар которого входит представление «Школа для обезьянок», где животные пишут и считают, изображая прилежных учеников.
Сайра в Атами
Город, расположенный всего в получасе езды от Токио на скоростном экспрессе «синкансэн», в первую очередь знаменит как ближайший к столице курорт на горячих источниках. Здесь можно окунуться в «онсэн», из которого открывается вид на Тихий океан, попробовать в ресторанчике тихоокеанской сайры (жареная сайра считается одним из осенних японских блюд) и, конечно, посмотреть на клены.
На набережной Атами - высокие стройные пальмы, в солнечную погоду в конце ноября еще можно гулять по берегу океана в футболке, но выше, в горах - уже осень. Красные клены алеют на фоне вечнозеленых деревьев в парке Атами Умэ-коэн. У выкрашенного красной краской мостика - десяток фотолюбителей, выбирающих наилучший ракурс для снимка. В сезон «коё» в парке проводятся ярмарки. На лотках с едой предлагают посетителям еще одно популярное осеннее блюдо – «кури-гохан» (рис с каштанами). Воздух осенью становится прохладнее, и в ресторанчиках посетителям приносят подогретое сакэ. Однажды моя просьба принести горячее рисовое вино в августе обескуражила официанта в токийском ресторане: ведь на улице и так жарко!? Поскольку Атами расположен на горячих источниках, прямо в парке можно устроиться на деревянной лавке в небольшой беседке и опустить ноги в бассейн с теплой и чистой термальной водой.
Почти в каждом крупном городе Японии есть феодальный замок, строительство которых шло особенно активно в Эпоху воюющих провинций (XV-XVII вв). Однако большинство этих грозных и красивых сооружений было разрушено во время Реставрации Мэйдзи, американских бомбардировок 1945-го или в результате стихийных бедствий. Считается, что в стране сохранилось лишь 12 оригинальных замков. Например, в Атами одна из достопримечательностей - небольшой белостенный замок на холме. Однако, как и многие другие подобные сооружения, это лишь «музейная копия».
Один из дюжины уцелевших замков находится в Хиконэ. Согласно легенде, запретил сносить его сам император Мэйдзи. Это один из пяти замков, внесенных в список Национального достояния Японии. Сейчас в нем расположен музей, где выставлены предметы быта феодалов и оружие, в том числе знаменитые самурайские мечи.
Хиконэ находится на берегу озера Бива, вокруг замка разбит большой сад, поэтому он тоже рекомендуется для посещения в сезон красных кленов. Его башни впечатляюще смотрятся на фоне алой листвы, а ковер из красных листьев топчут статисты в самурайских доспехах, ожидающие посетителей, желающих сфотографироваться с японским воином на фоне замка.
Древняя японская столица красива и интересна для посещения в любое время года, но сезон «коё» делает ее еще привлекательнее. Киото - это не только старые храмы, Золотой павильон Кинкаку-дзи и знаменитый квартал гейш Гион, но также район Арасияма, известный бамбуковой рощей, сакурами и праздником красных кленов «Арасияма момидзи мацури». Возможно, о наступлении осени именно в окрестностях Киото писал поэт, известный как Сарумару-Даю. Его небольшое произведение дошло до нас в сборнике классических японских танка «Сто стихов ста поэтов» (1235 год):
Далеко в горах
По красной листве кленов
Ступает олень.
Я услышал его крик.
Так грустно осень идет.
(перевод В. Соколов).
Вид на осенний Киото особенно красив, если смотреть на город с террасы храма Киёмидзу-дэра (храма Чистой Воды). В Киото свыше полутора тысяч храмов, из которых два-три десятка рекомендуются для осмотра. Однако за пять лет жизни в Японии и пять поездок в Киото мне так и не удалось побывать в каждом из рекомендованных. Например, в Гэнко-ан, который знаменит в первую очередь своим круглым «окном просвещения». Считается, что лучшее время для посещений или медитации в Гэнко-ан - осень или весна, когда из окон храма видны цветущая сакура или алеющий клен. «В любой другой сезон, - как однажды сказала одна из моих японских коллег, - там неинтересно: просто зеленые деревья в саду».
Осенний марафон
Ну и какой рассказ о Японии без упоминания священной для японцев горы Фудзи. Осенью подъем на вершину запрещен и любоваться действующим стратовулканом разрешается со стороны пяти озер, окружающих гору. Эти места также являются одним из излюбленных мест отдыха токийцев и «охоты на клены». В поселке Фудзикавагутико у одного из озер высажена длинная аллея японских кленов. Осенью она превращается в алый природный туннель. Листва на деревьях - одного цвета с кругами на борту японского истребителя «Зеро» времен Второй мировой, установленного возле одной из прогулочных дорожек.
В конце ноября, когда клены еще алеют на фоне самой высокой в Японии горы, здесь проводится Международный марафон Фудзи. Это время школьных спортивных фестивалей, когда над спортплощадками рядом с алыми листьями кленов трепещут японские национальные флаги с красным кругом на белом фоне. Осенью маленькие японцы, надев нарядные кимоно, идут вместе с родителями в храмы в посвященный детям праздник Сити-го-сан. Это время «цукими», еще одной необычной для иностранцев японской традиции - любования луной в День осеннего равноденствия. Словом, осень в Японии - не только яркие краски, легко заметные глазу туриста.