Фронт красной листвы

Хиконэ находится на берегу озера Бива, вокруг замка разбит большой сад, поэтому он тоже рекомендуется для посещения в сезон красных кленов. Его башни впечатляюще смотрятся на фоне алой листвы, а ковер из красных листьев топчут статисты в самурайских доспехах, ожидающие посетителей, желающих сфотографироваться с японским воином на фоне замка.

Древняя японская столица красива и интересна для посещения в любое время года, но сезон «коё» делает ее еще привлекательнее. Киото - это не только старые храмы, Золотой павильон Кинкаку-дзи и знаменитый квартал гейш Гион, но также район Арасияма, известный бамбуковой рощей, сакурами и праздником красных кленов «Арасияма момидзи мацури». Возможно, о наступлении осени именно в окрестностях Киото писал поэт, известный как Сарумару-Даю. Его небольшое произведение дошло до нас в сборнике классических японских танка «Сто стихов ста поэтов» (1235 год):

Далеко в горах

По красной листве кленов

Ступает олень.

Я услышал его крик.

Так грустно осень идет.

(перевод В. Соколов).

Вид на осенний Киото особенно красив, если смотреть на город с террасы храма Киёмидзу-дэра (храма Чистой Воды). В Киото свыше полутора тысяч храмов, из которых два-три десятка рекомендуются для осмотра. Однако за пять лет жизни в Японии и пять поездок в Киото мне так и не удалось побывать в каждом из рекомендованных. Например, в Гэнко-ан, который знаменит в первую очередь своим круглым «окном просвещения». Считается, что лучшее время для посещений или медитации в Гэнко-ан - осень или весна, когда из окон храма видны цветущая сакура или алеющий клен. «В любой другой сезон, - как однажды сказала одна из моих японских коллег, - там неинтересно: просто зеленые деревья в саду».

Осенний марафон

Ну и какой рассказ о Японии без упоминания священной для японцев горы Фудзи. Осенью подъем на вершину запрещен и любоваться действующим стратовулканом разрешается со стороны пяти озер, окружающих гору. Эти места также являются одним из излюбленных мест отдыха токийцев и «охоты на клены». В поселке Фудзикавагутико у одного из озер высажена длинная аллея японских кленов. Осенью она превращается в алый природный туннель. Листва на деревьях - одного цвета с кругами на борту японского истребителя «Зеро» времен Второй мировой, установленного возле одной из прогулочных дорожек.