Галерея: дом, выставленный на аукцион по стартовой цене один фунт стерлингов, продан за огромные деньги

Внешний вид этого находящегося в английском городе Бирмингем дома ужасен. Скорее всего, стартовая цена в один фунт стерлингов (1,6 евро!) и есть его реальная стоимость. Внутри дом с тремя спальнями выглядит еще более ужасающе: грязные и разрушающиеся стены, плесень, грязь и заполненные доверху мусорные баки говорят сами за себя.

Дом, несмотря на то, что нуждается в полной реконструкции, чтобы стать пригодным для жилья, перешел из рук в руки почти за 180 000 фунтов, что по курсу составляет 208 629 евро. Это не стало, однако, большим сюрпризом для аукциониста Эндрю Паркера. «Серьезные застройщики считают такие объекты более перспективными и не обращают внимания на их плачевный вид», - объяснил он изданию thesun.co.uk. В ситуации, когда обычные покупатели не желают приобретать дома, которые подлежат сносу, застройщики видят возможность, которую нельзя упускать.