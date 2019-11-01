Чт, 7.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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Полиция: 15-летняя Рената найдена

Пропавшая 15-летняя Рената.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, объявленная в розыск 15-летняя Рената найдена, с ней все в порядке.

Напомним, что 24 октября 15-летняя Рената должна была вернуться в расположенную в Тапа спецшколу, но так и не сделала этого.

Мать девочки посадила ее в поезд, направлявшийся из Тарту в Тапа, но в школе Рената так и не появилась. Ранее девочка несколько раз сбегала и родственники не знали, где она проводит время. В прошлые разы ее удавалось быстро найти и отвезти обратно в спецшколу.

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