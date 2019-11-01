Полиция: 15-летняя Рената найдена

Напомним, что 24 октября 15-летняя Рената должна была вернуться в расположенную в Тапа спецшколу, но так и не сделала этого.

Мать девочки посадила ее в поезд, направлявшийся из Тарту в Тапа, но в школе Рената так и не появилась. Ранее девочка несколько раз сбегала и родственники не знали, где она проводит время. В прошлые разы ее удавалось быстро найти и отвезти обратно в спецшколу.