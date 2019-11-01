Села в поезд и исчезла: полиция разыскивает 15-летнюю Ренату

Известно, что 24 октября мать девочки посадила ее в поезд, направлявшийся из Тарту в Тапа, но в школе Рената так и не появилась. Родные не знают, куда она могла направиться. Ранее девочка несколько раз сбегала и родственники не знали, где она проводит время. В прошлые разы ее удавалось быстро найти и отвезти обратно в спецшколу.