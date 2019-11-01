Села в поезд и исчезла: полиция разыскивает 15-летнюю Ренату

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Ренаты, которая 24 октября должна была вернуться в расположенную в Тапа спецшколу, но так и не сделала этого.
Известно, что 24 октября мать девочки посадила ее в поезд, направлявшийся из Тарту в Тапа, но в школе Рената так и не появилась. Родные не знают, куда она могла направиться. Ранее девочка несколько раз сбегала и родственники не знали, где она проводит время. В прошлые разы ее удавалось быстро найти и отвезти обратно в спецшколу.
Рената может передвигаться по Тартумаа или Тамсалу, но не исключены и другие районы. Уходя из дома, Рената была одета в черную куртку со светлым капюшоном, черные брюки и черную обувь. Она носит очки, с собой у нее была спортивная сумка. Мобильный телефон пропавшей отключен.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Ренаты, сообщить об этом по номеру 112.