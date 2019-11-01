В Таллинне стартовал международный турнир по фехтованию "Таллиннский меч"

Традиционный турнир "Таллиннский меч", который сохранил статус этапа Кубка мира среди шпажисток, пройдет с 1 по 3 ноября в спортхолле "Калев". На турнир зарегистрировались 284 шпажистки из 50 стран, что стало новым рекордом. В командных соревнованиях будут участвовать 29 сборных. Среди них и прошлогодний победитель турнира – сборная России. Завоевать медаль попробует и эстонская команда, поскольку итоговое место сыграет важную роль при распределении олимпийских путевок.