Заключенный между Эстонией и США договор практически исключает использование Huawei в эстонских сетях

«Заверяем вас, что мы придерживаемся общих принципов в развитии сетей 5G. Доверие к новым технологиям является для Эстонии главным приоритетом, а США - наш важнейший союзник в сфере безопасности. Заключенный с США договор дал сильный сигнал о том, что Эстония понимает безопасность в развитии сетей 5G одинаково со своими союзниками», - заявил после заключения соглашения премьер-министр Юри Ратас.

Заявление следует международным принципам безопасного развития сетей 5G, согласованным на весенней конференции по безопасности в Праге. В нем говорится, что страны будут учитывать, в частности, политические и экономические соображения при строительстве 5G.

По информации Postimees, этим заявлением Эстония дает обещание тщательно проверять, чтобы производитель оборудования был свободен от вмешательства правительства. Именно на основании этого аргумента США исключили использование сетевого оборудования Huawei в своей стране и запретили американским компаниям вести какие-либо дела с Huawei.

Крупнейшим сетевым партнером Huawei в Эстонии является Elisa. Фирма Huawei неоднократно заявляла, что не сотрудничает с правительством Китая и придерживается всех международных стандартов безопасности.

Из стран Европы, к примеру, Германия, Норвегия и Финляндия объявили, что не исключают использования сетевых устройств 5G ни одной технологической компании.