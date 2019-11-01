Пт, 1.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Снижение продаж iPhone не помешало Apple получить рекордную квартальную выручку

Customers are pictured inside the Apple shop in Hong Kong on October 30, 2019, a day before the citys third-quarter gross domestic product (GDP) figures are released. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)

ФОТО: ANTHONY WALLACE/AFP

Компания Apple обнародовала финансовый отчет за третий квартал 2019 года (четвертый квартал финансового года), в котором говорится о рекордной выручке для этого квартала, пишет Newsru.com.

Как пишет The Verge, квартальная выручка компании из Купертино составила 64 млрд долларов, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Прибыль компании сократилась на 3% и составила 13,7 млрд долларов.

Росту выручки Apple не помешало продолжающееся падение продаж смартфонов iPhone: с июля по сентябрь этот бизнес принес компании 33,36 млрд долларов, сократившись на 9,2% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Эти потери Apple смогла частично компенсировать за счет рекордных доходов от своих сервисов, которые составили 12,5 млрд долларов (год назад сервисы принесли Apple выручку в размере 10,6 млрд долларов). Как отмечается в отчете, число платных подписок на сервисы Apple в минувшем квартале превысило 450 млн – по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 120 млн.

Что же касается других статей дохода, то продажи ПК Mac сократились почти на 5% и составили 6,99 млрд долларов, тогда как продажи планшетов iPad, смарт-часов, домашних устройств и аксессуаров принесли 6,52 млрд долларов, увеличившись примерно на те же 5%.

The Verge отмечает, что результаты очередного квартала свидетельствуют о успехе новой стратегии Apple по диверсификации бизнеса, направленной на снижение зависимости выручки от продаж смартфонов. При этом 1 ноября Apple запустит во многих странах стриминговый сервис Apple TV+, который, вероятно, скоро приносить компании значительный доход.

Apple TV+ представляет собой конкурента сервиса Netflix. С его помощью пользователи могут получить доступ к фильмам и сериалам разных студий, а также оригинальному контенту, созданному по заказу Apple.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ