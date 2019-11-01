Снижение продаж iPhone не помешало Apple получить рекордную квартальную выручку

Как пишет The Verge , квартальная выручка компании из Купертино составила 64 млрд долларов, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Прибыль компании сократилась на 3% и составила 13,7 млрд долларов.

Росту выручки Apple не помешало продолжающееся падение продаж смартфонов iPhone: с июля по сентябрь этот бизнес принес компании 33,36 млрд долларов, сократившись на 9,2% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Эти потери Apple смогла частично компенсировать за счет рекордных доходов от своих сервисов, которые составили 12,5 млрд долларов (год назад сервисы принесли Apple выручку в размере 10,6 млрд долларов). Как отмечается в отчете, число платных подписок на сервисы Apple в минувшем квартале превысило 450 млн – по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 120 млн.

Что же касается других статей дохода, то продажи ПК Mac сократились почти на 5% и составили 6,99 млрд долларов, тогда как продажи планшетов iPad, смарт-часов, домашних устройств и аксессуаров принесли 6,52 млрд долларов, увеличившись примерно на те же 5%.

The Verge отмечает, что результаты очередного квартала свидетельствуют о успехе новой стратегии Apple по диверсификации бизнеса, направленной на снижение зависимости выручки от продаж смартфонов. При этом 1 ноября Apple запустит во многих странах стриминговый сервис Apple TV+ , который, вероятно, скоро приносить компании значительный доход.