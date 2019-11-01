Новый законопроект: проверки интернет-магазинов будут проводить при помощи фиктивных аккаунтов покупателей

«Количество интернет-магазинов постоянно увеличивается, равно как и количество нарушений в интернете», - сказала вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг.

«Нарушения в дигитальной среде затрагивают интересы большого числа потребителей, и поэтому обнаружение и устранение таких нарушений должны быть более быстрыми, а сотрудничество между контролирующими органами разных стран должно быть лучше организовано», - добавила вице-канцлер.

По оценкам Европейской комиссии, две трети жалоб потребителей связаны с электронной торговлей, и около 37% сайтов электронной коммерции не соответствуют основным правилам защиты потребителей. Большинство нарушений в Европейском Союзе связано с тем, что продавец взимает предоплату, но не обеспечивает поставку товара, или же доставленный товар не соответствует заказу.

По словам Кристи Тальвинг, электронная коммерция и предоставление цифровых услуг быстро растут и в Эстонии.

В августе этого года в Эстонии электронных покупок было совершено на 119,2 млн евро, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев 2019 года объем электронных покупок вырос на 28 процентов в годовом исчислении. «Среди европейских стран Эстония имеет один из лучших уровней доступа в интернет, поэтому потенциал роста еще огромен», - добавила Тальвинг.

Законопроект необходим для внедрения постановления Европейского Союза, предусматривающего единообразные минимальные права для компетентных органов государств-членов. Департаменту защиты потребителей и технического надзора будут предоставлены дополнительные полномочия по усилению надзора за электронной торговлей, такие как право запрашивать и получать информацию от кредитных и платежных учреждений, поставщиков услуг связи и электронных услуг и государственных органов, если это необходимо для выявления или исправления нарушения.

В цифровой среде не всегда есть возможность понять, какой предприниматель стоит за веб-сайтом или мобильным приложением, и если продавец не готов к сотрудничеству, надзорному учреждению потребуется дополнительная информация для его идентификации. Кроме того, появится право требовать ограничения доступа к веб-сайту продавца или отображать предупреждение в случае, если торговец не реагирует на уведомление надзорного органа, продолжая при этом причинять вред потребителям.

Также Департамент защиты потребителей и технического надзора сможет при осуществлении контрольной сделки использовать фиктивные данные о лице, выполняющем сделку, или привлекать к ней третьих лиц, например, чтобы проверить, позволяет ли продавец потребителю использовать свое право на отзыв.

Этот же проект заодно смягчает требование о залогах для фирм, предоставляющих услуги организации туризма. Предприятие, предоставляющее туристические услуги в Эстонии, и в дальнейшем должно будет иметь достаточную залоговую сумму для выполнения в случае неплатежеспособности всех обязательств перед потребителями в соответствии с Законом о туризме, но сумма залога может быть меньше утвержденной нынешним законом минимальной суммы, при условии, что она позволит туроператору выполнить все обязательства перед потребителями.