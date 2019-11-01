Высланный из Эстонии российский футболист: эстонцы относятся к русским предвзято

"Ехал домой, нарушил скоростной режим. Поскольку эстонцы, мягко говоря, относятся к русским предвзято, получилось так, что меня арестовали, отправили под суд, а затем — выслали из страны и заблокировали Шенген на год. Любой человек — абсолютно любой — нарушал скоростной режим на 40 км/ч. Просто надо знать, где это делать и как. А у меня вышло, что нарушил и попался. Не особо злоупотреблял этим и никогда не попадал в ДТП, но оказался в такой нелепой ситуации. Кстати, одна газета в Карелии написала, что я попадал в ДТП, которое привело к особо тяжким последствиям. Такого никогда не было! Я даже хотел написать им, пообщаться. Ну, нельзя же так делать. Да, нарушил, да, два дня провел в местном СИЗО, но я был трезв и ни в какие ДТП ранее не попадал. Не говоря уже о тяжелых последствиях.Это некрасиво. Вдруг у меня бабушка в Карелии это прочитает. Не было такого, в общем.