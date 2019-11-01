Фото: как задействовать драгоценное место на кухне

Заказывая проект угловой кухни, сразу учитывайте, как будет использоваться угол, от которого зависит функциональность вашей кухни. Угол съест всю лишнюю утварь и освободит драгоценное воздушное пространство, пишет InMyRoom.
Планируя новую кухню, мы больше думаем о крупных составляющих: гарнитуре, плитке, технике и вытяжке. Но забываем о мелочах, которые будут мешать нам всю жизнь: громоздких кастрюлях, сыпучих продуктах, бесконечных баночках со специями и бутылочках с маслом.
Чтобы задействовать каждый сантиметр драгоценного места на кухне, тщательно спланируйте наполнение кухонных шкафов еще на этапе планировки будущего гарнитура. Помогут вам многочисленные сортеры и приспособления для кухни. Также не забудьте спланировать самое недооцененное место в кухне — ее угол. InMyRoom подсмотрел ценные советы у дизайнера Анастасии Рамазановой и теперь знает, как использовать пространство с максимальной пользой.
Просто полки
Самый дешевый и простой вариант. Но при этом не самый эргономичный: часть модуля становится мертвой зоной и не используется должным образом.
Волшебный уголок
Он может быть с сеткой: удобно хранить кастрюли, сковородки и прочие громоздкие предметы. Минус: неудобно выуживать из недр уголка крышки.
Lе Маns
Каждая полка в этой конструкции может выдвигаться из шкафа по отдельности. Кстати, такой механизм удобно прятать не только в нижнем угловом модуле, но и на верхнем ярусе. Туда можно спрятать мелочи: чай, кофе, специи и не только.
Twin corner
Обе полки в нижнем модуле выезжают одновременно. Обратите внимание на бортики механизма. Они могут быть разные!
Карусель
Карусели бывают с выемкой или полностью круглые, что чуть менее удобно, на оси - они дешевле и без оси, что дороже, зато шкаф становится еще более вместительным.
Сортер
Отличное решение для хранения мусора и хозяйственных принадлежностей. Бывают разнообразные конструкции и наполнение.
Угловые ящики
Это не выдумка инстаблогеров! Это реальная альтернатива обычному угловому шкафу. Называются — ящики полного выдвижения Space Corner.