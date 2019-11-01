Фото: как задействовать драгоценное место на кухне

Планируя новую кухню, мы больше думаем о крупных составляющих: гарнитуре, плитке, технике и вытяжке. Но забываем о мелочах, которые будут мешать нам всю жизнь: громоздких кастрюлях, сыпучих продуктах, бесконечных баночках со специями и бутылочках с маслом.

Чтобы задействовать каждый сантиметр драгоценного места на кухне, тщательно спланируйте наполнение кухонных шкафов еще на этапе планировки будущего гарнитура. Помогут вам многочисленные сортеры и приспособления для кухни. Также не забудьте спланировать самое недооцененное место в кухне — ее угол. InMyRoom подсмотрел ценные советы у дизайнера Анастасии Рамазановой и теперь знает, как использовать пространство с максимальной пользой.

Просто полки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Самый дешевый и простой вариант. Но при этом не самый эргономичный: часть модуля становится мертвой зоной и не используется должным образом.

Волшебный уголок

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Он может быть с сеткой: удобно хранить кастрюли, сковородки и прочие громоздкие предметы. Минус: неудобно выуживать из недр уголка крышки.

Lе Маns

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Каждая полка в этой конструкции может выдвигаться из шкафа по отдельности. Кстати, такой механизм удобно прятать не только в нижнем угловом модуле, но и на верхнем ярусе. Туда можно спрятать мелочи: чай, кофе, специи и не только.

Twin corner

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обе полки в нижнем модуле выезжают одновременно. Обратите внимание на бортики механизма. Они могут быть разные!

Карусель

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Карусели бывают с выемкой или полностью круглые, что чуть менее удобно, на оси - они дешевле и без оси, что дороже, зато шкаф становится еще более вместительным.

Сортер

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Отличное решение для хранения мусора и хозяйственных принадлежностей. Бывают разнообразные конструкции и наполнение.

Угловые ящики

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru