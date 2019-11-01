Замученная лечением: пациентка готова судиться с клиникой

Эта история началась для Арины около 10 месяцев назад со злополучного падения на плохо убранной парковке у офисного здания в Ласнамяэ. И не закончилась до сих пор. Заниматься лечением сломанной ноги, терпеть боль, походы по врачам и все, что сопутствует сложной травме, за этот без малого год она так и не прекратила. И теперь, кроме лечения, ей нужно составлять документы для обращения в суд, поскольку ни врач, ни клиника, в которой он работает, своей вины не признают, утверждая, что все было сделано правильно, просто обстоятельства сложились так, как сложились.

Упала и попала

Итак, старт был дан 21 января этого года, когда Арина неудачно упала на парковке. Свидетелем происшествия стал случайный прохожий, который тут же позвонил в скорую помощь. Отправлять бригаду на место не стали, поскольку «так некстати» для Арины в соседнем с местом падения здании на Пунане, 18 расположена частная клиника Balneom, имеющая не только травмпункт, но и договор с Больничной кассой.

На месте пострадавшую отправили на прием к дежурному ортопеду Анатолию Авдошину. Врач провел первичный осмотр, который впоследствии не вызвал нареканий у экспертной комиссии, равно как и поставленный диагноз: тройной перелом голеностопа, сустав на месте. Этот сложный и множественный перелом доктор Авдошин предложил лечить гипсом, покоем и ибупрофеном, а через две недели нужно было прийти на прием, но не к нему – специалисту данного профиля, а к своему собственному семейному врачу.

У семейного врача Арина, как и было велено, появилась 4 февраля. Ногу осмотрели, сделали рентген, который врача и рентгенолога полностью удовлетворил: «Нога срастается замечательно, через две недели можно будет снимать гипс». И все бы ничего, если бы не постоянная боль: «Более-менее сносно было, если нога поднята, опускать ее вниз было очень неприятно: она словно каменела и гипс начинал жать», - рассказывает пациентка.

«11 февраля вечером я случайно обнаружила под бинтом и гипсом участок почерневшей кожи, напоминающий некроз», - продолжает рассказ Арина. Со всем этим наутро она обратилась в отделение неотложной помощи Ида-Таллиннской центральной больницы на Рави, 18. Пациентка довольно быстро попала к ортопеду: «И тут меня ожидало новое потрясение».

11 февраля вечером я случайно обнаружила под бинтом и гипсом участок почерневшей кожи, напоминающий некроз.

Шок и полгода мучений