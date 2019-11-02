Травля в школе — это как болезнь

Где искать помощи или совета? Телефон помощи детям 116 111 (бесплатно и круглосуточно); Чат на странице www.lasteabi.ee; Поговорить с тем, кому вы доверяете; Поговорить со школьным учителем, психологом, социальным педагогом; Веб-констебль - в случае кибертравли; Полиция - в случае угрозы насилия.

«Меняется и сама травля. Ее виды становятся более изощренными и скрытыми. Появились такие понятия, как кибертравля, травля на почве сексуальной ориентации, травля беженцев и мигрантов», – рассказывает Александра. Согласно исследованию EU Kids Online, 40 процентов участвовавших в исследовании детей в Эстонии были свидетелями кибертравли в последние 12 месяцев. Примечательно, что 36 процентов детей, подвергшихся кибертравле, не делятся этим опытом ни с кем. В таком случае единственные, кто может помочь ребенку справиться с проблемой, - ранее пассивные наблюдатели. Одна из целей программы «Освободимся от травли!» – добиться того, чтобы дети имели смелость прийти на помощь однокласснику или хотя бы сказать о проблеме взрослым.

«Пассивные наблюдатели травли также страдают. Они испытывают бессилие перед толпой, страх, ощущают себя бездушными, потому что не могут вмешаться. Методика «Освободимся от травли!» направлена на группу в целом, а не только на жертву и агрессора, потому что травля - это феномен группы», – говорит Мунтс-Авайыэ. «Травля – это как болезнь. Если мы не моем руки, то заболеем. Если у нас не очень чистая атмосфера в классе, то травли не избежать», – говорит она.

Травят не только детей, но и учителей

Важно затронуть и травлю педагогов. Эта проблема была и раньше, но сейчас она вновь на повестке дня. Мунтс-Авайыэ, сама работавшая в школе руководителем по развитию, объясняет, что детям, а порой и взрослым, все равно, кого травить. «Иногда агрессоры используют травлю как клей, чтобы «дружить» с другими детьми. Если ребенка не научили заводить дружбу по-другому (а общение — естественная потребность человека), то он пытается найти общение со сверстниками с помощью травли другого ребенка или даже учителя. Травля — результат неправильно выстроенных между людьми отношений».

Травля – это как болезнь. Если мы не моем руки, то заболеем. Если у нас не очень чистая атмосфера в классе, то травли не избежать.

Мунтс-Авайыэ подчеркивает, что совместно с родителями учитель, работающий с классом, отвечает за то, чтобы в классе не было травли. Именно они проводят с детьми больше всего времени. Но тут встает вопрос, обязан ли учитель тратить свое рабочее время еще и на наставления? Многие скажут, что педагог — должен учить, а не воспитывать. «На эту тему можно рассуждать сколько угодно, но есть закон и государственная программа обучения, где прописано, что у педагога не только учебные, но учебно-воспитательные цели».