Убытки торгового центра T1 исчисляются миллионами

Открытый в таллиннском районе Юлемисте в ноябре прошлого года торговый центр T1 Mall of Tallinn за первые девять месяцев этого года принес своему владельцу, компании Pro Kapital, убытки в размере около 3 млн евро, пишет портал ERR.
Из опубликованных на этой неделе экономических результатов видно, что доход центра от аренды магазинов за первые три квартала составил 7,3 млн евро.
Прямые расходы за три квартала составили 3,4 млн евро, а брутто-прибыль предприятия - 3,9 млн евро. Если же из валовой прибыли вычесть расходы по процентам в размере 6,9 млн евро, получается, что центр принес фирме Pro Kapital 3 млн евро убытков.
Глава Pro Capital Аллан Реммелькоор не отрицает, что центр убыточен, но более подробную картину статуса T1 можно будет получить в начале 2020 года, когда будет обнародован годовой отчет.