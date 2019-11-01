Убытки торгового центра T1 исчисляются миллионами

Из опубликованных на этой неделе экономических результатов видно, что доход центра от аренды магазинов за первые три квартала составил 7,3 млн евро.

Прямые расходы за три квартала составили 3,4 млн евро, а брутто-прибыль предприятия - 3,9 млн евро. Если же из валовой прибыли вычесть расходы по процентам в размере 6,9 млн евро, получается, что центр принес фирме Pro Kapital 3 млн евро убытков.