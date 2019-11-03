Лев готовится к прыжку

Не все Маарду Масленица, будет и Сабантуй – обещает новое руководство, вынашивающее грандиозные планы и призывающее к сотрудничеству.
В начале октября на должность директора Маардуского центра информации и культуры был назначен известный таллиннский музыкант, преподаватель и общественный деятель Игорь Ермаков, последние лет двадцать проработавший замдиректора Центра культуры «Линдакиви».
Мы встретились с ним буквально через два дня после назначения, и в этом был определенный риск: а вдруг человек еще не успел познакомиться с вверенным ему хозяйством, вдруг он еще не знает, что на него свалилось и что с этим делать? Но Ермаков уже знает все, хотя не обо всем говорит.
Резоны и романтика
- Вот оно, оказывается, правильное название – Центр информации и культуры. Обычно говорят то «народный дом», то «дом культуры»… А информация – при чем тут она?
- Потому что вверенное мне, как вы выразились, хозяйство, состоит из двух частей. Это маардуский Народный дом и маардуский же Центр Досуга. А информация при том, что еще есть газета и телевизионный канал.
- Почему вдруг Маарду?
- Мне предложил эту должность мэр Маарду Владимир Архипов. А я подумал: почему бы и нет? Последние годы я живу в Мууга, а это Маарду, да и вообще с городом меня многое связывает, я там часто выступал. К тому же, если раньше мне была нужна максимальная свобода, то теперь я от многого отошел, хочется стабильности. Я, например, никогда не хотел стать директором «Линдакиви», где проработал почти 22 года: у меня было столько других занятий, что меня вполне устраивал пост заместителя.
- То есть вот такие чисто практические соображения и только?
- Ну почему же, есть и романтические. Это новый вызов, что всегда интересно. А потом – всё как-то возвращается на круги своя. Во-первых, в прошлом году я снова начал работать в школе, в Линнамяэском русском лицее. С большим удовольствием, хотя было время, когда я от школы устал. А во-вторых, мое первое сольное выступление в Таллинне, в 1984 году, состоялось как раз на сцене Народного дома в Маарду, который тогда еще не был отдельным городом. Я играл на баяне. Вспомнил об этом вчера, когда ходил с мэром в Народный дом.
- Что исполняли, помните?
- Несколько вещей, одна из них – вариации на тему песни Вячеслава Семенова «Калина красная». Тогда я только что приехал в Таллинн и работал в Доме офицеров флота: был баянистом в танцевальном коллективе Нелли Баллот. Но сольно впервые выступил именно в Маарду.
- Вы хотите сказать, что круг замкнулся? То есть отсюда – на пенсию. Или будете искать какие-то новые вызовы?
- Надеюсь, отсюда на пенсию. Но до нее еще ох как долго. Вообще хотелось бы уйти на пенсию вовремя, но все будет зависеть от ее размера, так что говорить об этом пока что смешно.
Эволюция и взаимность
- За те дни, что вы являетесь директором, многое успели увидеть?
- Ну, в принципе оба этих дома я знал, но посмотрел на них теперь уже хозяйским взглядом. Познакомился с подчиненными. Все они профессионалы, в коллективе хороший микроклимат, так что никаких революций не будет, будем эволюционировать. Главное, что я за эти два дня понял, к чему жителей Маарду надо приучать.
- К чему же?
- Во-первых, это немножко странная вещь, вернее, то, на что стоит посмотреть под другим углом. Мы много говорим о том, что интеграция – процесс взаимный, а эстонцы о нас ничего не знают и знать не хотят, нас не понимают, что их удивляет что-то для нас естественное... Но много ли маардусцы знают об эстонцах? Да, это практически русский город, но и Ласнамяэ – в значительной степени русский район, там 70 процентов жителей – русские, ну ладно, русскоговорящие, неэстонцы. Тем не менее, в «Линдакиви» есть эстонские творческие коллективы, а в Маарду – нет!
- Из кого же вы создадите там эстонские коллективы, если в городе почти нет эстонцев?
- Их необязательно создавать. Я хочу привлекать в город эстонских артистов, устраивать концерты, осуществлять какие-то специальные проекты, может быть, с помощью фондов.
- А маардуская публика пойдет на эти концерты?
- И вот это как раз – во-вторых. Надо приучать людей к концертам. В какой-то момент получилось так, что каждый почувствовал себя артистом. Но чувствовать – одно, а быть артистом – другое. У нас две сцены. И я думаю, что одну мы предоставим всем, а право выступления на другой, главной, надо будет заслужить.
- Всем – это самодеятельности?
- Ну, скажем так. Хотя самодеятельность высокого уровня может появиться и на главной сцене.
Вы любите праздники? Тогда вам – в Маарду! Даже в столице ни в одном из районов их не проводится столько – шесть раз в год!
- Значит, если я захочу для вас спеть, на главную вы меня не пустите даже по блату?
- По блату пущу на неглавную.
- Обидно такие вещи слышать, ну да бог с вами. А какие детские кружки и возможности для досуга взрослых существуют – теперь уже – в вашем Центре?
- В Народном доме работает 21 кружок, и есть отличный профессионал, который координирует их деятельность. Это театр, танцевальные и вокальные коллективы, народные – и детские, и взрослые. Все участвуют в жизни города. В прошлом году, например, своими силами поставили новогодний мюзикл «Елки». Есть у нас и национально-культурные общества – татарское, украинское, белорусское. Татары, например, всегда отмечают Сабантуй.
Город праздников
- Слово «сабантуй» ласкает и русское ухо: для нас это синоним любого широкого праздника.
- Вы любите праздники? Тогда вам – в Маарду! Даже в столице ни в одном из районов их не проводится столько – шесть раз в год! Считаем: две ярмарки – осенняя и весенняя…
- Опять обидно. А вот у нас в районе, например…
- Да что там у вас «например»? Наши ярмарки собирают по 500-600 только торговцев! А представляете, сколько публики? Концерты нон-стоп идут в течение двух дней – субботы и воскресенья! Новый год традиционно проводится на улице и собирает около тысячи человек! А еще Масленица, – между прочим, Маарду первым начал ее праздновать – Яанипяэв и День города, тоже летом. Кстати, в этом году Маарду будет отмечать свое сорокалетие, так что надо будет особенно постараться. И все эти праздники нужно будет наполнить новым содержанием, новой культурной программой.
- Какой?
- Нам нужны разные коллективы, а то годами выступают одни и те же. Люди от них слегка устали, им хочется разнообразия. Знаете, как артист задается вопросом: чем будем удивлять? Таким же вопросом должен задаться и организатор.
- Вы справитесь? Вы – артист или организатор?
- Я и то и другое. Мое первое образование – консерватория, а второе я получил уже в 2004 году в Петербурге: окончил Институт повышения квалификации и переподготовки кадров работников культуры «Интерстудио». Нас учили профессионалы мирового уровня, в том числе французы, американцы, голландцы, англичане – люди со всей планеты. Но я и раньше устраивал большие фестивали и конкурсы, постигая эту науку на практике, а в институте мне уже вложили в голову теорию. К тому же и опыт работы замдиректора «Линдакиви» у меня солидный.
- Это все культура, но под вашим началом еще и информация.
- Да, и она тоже должна послужить на благо культуре. Я обратил внимание – в Маарду как? Прошло мероприятие – о нем написали в газете. Но надо и наоборот, надо привлекать публику: написать, что будет, как это будет интересно, вызвать в людях любопытство. Нужен анонс, а постфактум – уже не то. И по местному телевидению я буду выступать и красочно рассказывать людям, почему они должны обязательно пойти на то или другое мероприятие. Всегда есть ближний круг, те, кто традиционно ходит, допустим, на концерты, – родственники, друзья выступающих – и этот круг необходимо расширять. Всё это делается постепенно, нужно года два работать в заданном направлении.
- А мэрия вам поможет?
- Отрадно, что мэрия культуру очень поддерживает. Если в Таллинне что-то устраиваешь, всегда с тебя потребуют за аренду. А я считаю, что цель и задача культуры – не прибыль, а обслуживание культурных запросов населения, и вот как раз в Маарду, если это не коммерческое мероприятие, то оно бесплатно.
- Еще какие-то планы есть?
- Их много, но всего я сразу не скажу, пока я только готовлюсь к прыжку.
- Как лев? А когда прыгнете?
- В декабре состоится Фестиваль финно-угорских народов, приедут зарубежные гости, которых будут принимать в Центре русской культуры в Таллинне и у нас. Считайте это прыжком. И вообще мы уже открыты для всех творческих предложений.