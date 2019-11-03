Лев готовится к прыжку

В начале октября на должность директора Маардуского центра информации и культуры был назначен известный таллиннский музыкант, преподаватель и общественный деятель Игорь Ермаков, последние лет двадцать проработавший замдиректора Центра культуры «Линдакиви».

Мы встретились с ним буквально через два дня после назначения, и в этом был определенный риск: а вдруг человек еще не успел познакомиться с вверенным ему хозяйством, вдруг он еще не знает, что на него свалилось и что с этим делать? Но Ермаков уже знает все, хотя не обо всем говорит.

Резоны и романтика

- Вот оно, оказывается, правильное название – Центр информации и культуры. Обычно говорят то «народный дом», то «дом культуры»… А информация – при чем тут она?

- Потому что вверенное мне, как вы выразились, хозяйство, состоит из двух частей. Это маардуский Народный дом и маардуский же Центр Досуга. А информация при том, что еще есть газета и телевизионный канал.

- Почему вдруг Маарду?

- Мне предложил эту должность мэр Маарду Владимир Архипов. А я подумал: почему бы и нет? Последние годы я живу в Мууга, а это Маарду, да и вообще с городом меня многое связывает, я там часто выступал. К тому же, если раньше мне была нужна максимальная свобода, то теперь я от многого отошел, хочется стабильности. Я, например, никогда не хотел стать директором «Линдакиви», где проработал почти 22 года: у меня было столько других занятий, что меня вполне устраивал пост заместителя.

- То есть вот такие чисто практические соображения и только?

- Ну почему же, есть и романтические. Это новый вызов, что всегда интересно. А потом – всё как-то возвращается на круги своя. Во-первых, в прошлом году я снова начал работать в школе, в Линнамяэском русском лицее. С большим удовольствием, хотя было время, когда я от школы устал. А во-вторых, мое первое сольное выступление в Таллинне, в 1984 году, состоялось как раз на сцене Народного дома в Маарду, который тогда еще не был отдельным городом. Я играл на баяне. Вспомнил об этом вчера, когда ходил с мэром в Народный дом.

- Что исполняли, помните?

- Несколько вещей, одна из них – вариации на тему песни Вячеслава Семенова «Калина красная». Тогда я только что приехал в Таллинн и работал в Доме офицеров флота: был баянистом в танцевальном коллективе Нелли Баллот. Но сольно впервые выступил именно в Маарду.

- Вы хотите сказать, что круг замкнулся? То есть отсюда – на пенсию. Или будете искать какие-то новые вызовы?