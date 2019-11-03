Регулярно орущая и не дающая спать по ночам пожарная сигнализация, отваливающиеся куски бетонных панелей, лопающиеся стеклянные панели балконных заграждений, затопленная парковка и проблемы с вентиляцией… Пожалуй, не такую картину рисовали в своем воображении люди, решившие купить квартиры в новом доме в столичном районе Ласнамяэ. Застройщик наличие проблем признает и обещает все исправить в гарантийный срок.

«Потенциальный убийца»

В редакцию Rus.Postimees поступило письмо читателя, который решил поведать о том, с какими проблемами он столкнулся после покупки квартиры в новом доме в столичном районе Ласнамяэ на улице Вирби. И если сначала казалось, что это просто крик души и сгущение красок, то после общения с членом правления квартирного товарищества возникло еще больше вопросов.

«Хочу поведать вам о доме — потенциальном убийце. И по совместительству доме, который выносит мозг, - с таких слов начал свое письмо читатель. – Это новострой, в котором мы зачем-то купили квартиру. На планах и картинках все выглядело неплохо, а вот на практике дела таковы, что возникают мысли о продаже. Речь идет о доме по адресу Вирби, 10 (16-этажная высотка). Казалось бы, строила фирма Nordecon, которая любит себя рекламировать как одну из ведущих и замечательных, а по факту мы имеем не самое лучшее качество строительных работ».

По мнению читателя, к основным недостаткам новостроя можно отнести плохое качество отделочных работ, вызывающее вопросы качество бетонных панелей, а также странная работа противопожарной системы. «За неполных два года уже не первый раз от дома откололись куски внешних панелей, которые упали на дорожки рядом с домом. Если бы там в это время кто-то шел, его бы, наверное, уже не было в живых. У соседей лопались и отходили стеклянные балконные панели. Но застройщик и строительная фирма очень медленно устраняли недочеты. Вечно были какие-то отговорки», - сообщил он, добавив, что больше всего мозг жильцам дома выносит противопожарная система, регулярно срабатывающая без особых причин чуть ли не с первых дней проживания в доме.

Он также рассказал о том, что несмотря на неоднократные обращения к застройщику в лице компании Liven поступали лишь ответы, что фирма в курсе существующих проблем и все будет исправлено. Интересная деталь: при срабатывании пожарной сигнализации единственный лифт (а речь идет о 16-этажном доме) в целях безопасности автоматически едет вниз. И пока сигнализацию не отключит сотрудник охранной фирмы, до квартиры приходится топать по лестнице, а живет читатель, как он выразился, далеко не на 10-м этаже. Он предположил, что, возможно, сигнализация срабатывает потому, что датчики дыма были установлены в неправильных местах. Либо просто поставили бракованные, поскольку они реагируют на все подряд – теплый пар из ванной комнаты, пыль и т.д.

Ложные тревоги, которые не дают жизни жильцам дома, по мнению читателя, также потенциально опасны, поскольку в случае реального пожара и угрозы для жизни все останутся сидеть по квартирам. «Мне бы очень хотелось узнать, как в наше время принимают дом спасательные службы и стройконтроль, если от дома куски бетона отваливаются, а пожарная сигнализация сделана так, что толку от нее в случае пожара не будет, - негодует он. – Я молчу про то, как застройщик сначала попытался сэкономить на детской площадке, засыпав ее песком вместо мягких матов. Их только в прошлом месяце положили. Есть вопросы к тротуарной плитке перед подъездом: осенью перед домом образуется настоящее озеро, а зимой там все замерзает, превращаясь в огромный каток».

Из-за всего этого читатель успел много раз пожалеть о покупке квартиры, потому что устал регулярно слушать вой пожарной сигнализации и переживает по поводу качества строительства дома. «Кто может гарантировать, что завтра у нас лифт не рухнет или не отвалится бетонная панель целиком?» - вопрошает он.

Решением проблем уже занимаются

Еще до того, как мы получили комментарий от представителей строительной фирмы и застройщика, в редакцию пришел ответ от члена правления квартирного товарищества домов по адресу Вирби, 8 и 10 Елены Соловьевой, которая первым делом сообщила, что ознакомилась с письмом читателя, которое, по ее мнению, является простым сгустком эмоций. «Не все так страшно, как написано. Часть проблем решена, часть решается», - сообщила она, добавив, что в то же время для такого застройщика и для абсолютно нового здания проблем слишком много.

Ответ пресс-секретаря строительной фирмы Nordecon AS Мирьям Миккин был довольно лаконичен: «Мы находимся в постоянном контакте с жильцами дома Вирби, 10. Мы активно решали проблемы, возникавшие во время гарантийного периода. У нас имеется договоренность с квартирным товариществом, чтобы со всеми вопросами они обращались к нам. До сего времени наше сотрудничество протекало эффективно и успешно». Также она сообщила, что более развернутый комментарий сможет дать застройщик — Liven Kinnisvara.

Засыпаю с мыслью о дефектном освещении гаража и жилых этажей, а просыпаясь, вспоминаю, что скоро начнут течь трещины в перекрытиях гаража.

Исполнительный директор Liven Андеро Лаур подчеркнул, что качество строительства дома по адресу Вирби, 10 не должно вызывать вопросов, а компания Nordecon, занимавшаяся его возведением, исправно выполняет гарантийные обязательства. По его словам, панели, от которых откололись куски бетона, были изучены экспертом из строительного надзора (строительный инженер 7-й категории). «Ремонтные работы производились согласно данным со стороны эксперта указаниям. Специалисты пришли к заключению, что строение является безопасным, а вероятной причиной разрушения бетонных панелей могли стать повреждения, полученные при транспортировке, - считает он. – После последнего инцидента был проведен полный осмотр фасада здания. Были отмечены места, нуждающиеся в ремонте. И вскоре работы были выполнены. По словам руководства квартирного товарищества, о ремонтных работах жильцов дома оповещали с помощью различных каналов связи».

По словам Лаура, на время ремонтных работ были демонтированы некоторые стеклянные панели балконов. Стекла, лопнувшие по причине внутренних напряжений, меняются в гарантийном порядке фирмой Nordecon. Представитель Liven заверил, что в многоквартирном доме по адресу Вирби, 10 установлена отвечающая всем требованиям и прошедшая проверку со стороны представителя Спасательного департамента автоматическая противопожарная сигнализация (ATS). До введения дома в эксплуатацию все системы проверялись вместе с представителем Спасательного департамента. По словам Лаура, они также выяснили причины срабатывания противопожарной системы. Чаще всего это происходило из-за пригоревшей еды или большого количества пара, выходившего из ванной комнаты. Он также сообщил, что они тесно сотрудничают с правлением квартирного товарищества и в гарантийном порядке в некоторых квартирах датчики дыма будут заменены на температурные. Срок окончания гарантийных работ — 30 октября 2019 года.

Снаружи все выглядит весьма современно. ФОТО: Дмитрий Рая

Исполнительный директор Liven отметил, что в случае срабатывания пожарной сигнализации отключением сирены и перезапуском системы занимается управляющая компания, которую наняло квартирное товарищество. «По словам представителя правления КТ, к сегодняшнему дню сирены стали срабатывать реже, а также был заключен договор с фирмой G4S. Теперь время реагирования на сработавшую сирену должно сократиться», - заявил он, добавив, что правление квартирного товарищества было чрезвычайно удивлено поступившей жалобой, и попросив жильца дома обратиться непосредственно к руководству, чтобы обсудить возникшие проблемы.

Строительный вопрос его испортил

Как оказалось, член правления квартирного товарищества Вирби, 8/10 Елена Соловьева не разделяет оптимизма исполнительного директора Liven, поэтому она поделилась с Rus.Postimees своим мнением относительно проблем, с которыми пришлось столкнуться жильцам дома.

«В отличие от жалобщика я знаю, почему купила квартиру в этом доме. Идея дома идеальна: местоположение, планировки, подсобные помещения, гараж, детская площадка – все хорошо придумано и красиво рекламировалось. Проблема в том, что продается все по картинке, а жить приходится в реальных условиях, - заметила она. – И вот тут хочется не только красиво, но еще и качественно. Ни один нормальный человек не покупает абсолютно новое жилье для того, чтобы месяцами нервно разгребать проблемы».

По словам Елены, как и некоторые другие люди, она купилась на имя застройщика, а также поверила в то, что на улице не 2007-й, когда контроль за качеством строительства оставлял желать лучшего. Но действительность оказалась не столь приятной. «Лично меня этот милый дом встретил жутким песчаным смерчем прямо напротив новенького фойе, неработающим лифтом, а у меня 16-й этаж, и ледяными полами в двух помещениях из трех. Про проблемы с отделкой промолчу, к этому я была готова, потому что видела, кто работал в моей квартире», - рассказала она.

Вид из окон был так хорош, что работал как успокоительное, пока не стали возникать всевозможные проблемы, решением которых Елене пришлось заниматься. Так, она была крайне недовольна, что при общении с застройщиком ее перенаправляли к строительной компании, которая в свою очередь давала контакты субподрядчиков, договориться с которыми было еще сложнее. Член правления КТ сказала, что в решении проблем не помогли ни статья в газете, ни сюжет на телевидении. Потом переизбрали правление квартирного товарищества. Застройщик также стал активнее идти на контакт и заниматься решением проблем.

Лично меня этот милый дом встретил жутким песчаным смерчем прямо напротив новенького фойе.

Елена подтвердила слова жильца дома по поводу обвалившихся бетонных панелей и треснувших стеклянных панелей на балконах. По ее словам, в первый раз панели начали разрушаться в апреле прошлого года. Только чудом при падении кусков бетона никто не пострадал. Тогда был произведен ремонт, но, видимо, не лучшего качества, так как, по словам Елены, те же самые панели снова посыпались через год. Как утверждает Елена, версий произошедшего было несколько: проблемы при транспортировке или производстве, но осмотревший панели производитель пришел к выводу, что виной мог стать неправильный монтаж. «В июле были проверены все панели, сомнительные участки удалены, дефекты закрыты. Через год должна быть контрольная проверка. Искренне надеюсь, что она именно будет, и нам не придется ее добиваться», - выразила надежду она. По поводу стеклянных панелей она сказала, что причина их повреждений крылась в перепаде температур, а также в попавшем в места крепления мусоре, что привело к точечному удару, который и спровоцировал появление внутренних трещин. По ее словам, стекла поменяли, но все происходило крайне медленно. Да, риск их обрушения был минимальным, но потенциально был.

Много вопросов у Елены вызывает и противопожарная система, при установке которой, по ее мнению, были допущены просчеты. Например, гиперчувствительные датчики дыма, которых в высотном доме установлено великое множество, но таковы требования безопасности. В процессе эксплуатации оказалось, что в 15 квартирах датчики были размещены в полуметре от выхода из ванных комнат (при открытии двери на них попадал пар). Также в некоторых квартирах дымовые датчики оказались вблизи от каминов (двух реальных и одного потенциального). Возможной причиной образования большого количества пара в ванной комнате могла стать не лучшим образом работавшая система вентиляции. Застройщик проблему признал, обещал поменять наиболее неудачно установленные датчики дыма на датчики температурные. По словам Елены, уже есть договоренность на проведение этой работы в октябре. Сейчас все случаи срабатывания противопожарной системы связаны в основном с сигаретным дымом и проблемами на кухне.

Елена подтвердила, что в дождливую погоду перед подъездом дома действительно образуются лужи, но дело не в неправильной укладке тротуарной плитки, а в песке, которым засыпали детскую площадку. По ее словам, он ежедневно забивал дренажную систему наглухо. В конечном итоге правлению КТ удалось добиться от застройщика установки на площадке мягких матов. Но и эта работа, по ее мнению, была сделана не лучшим образом. Также Елена недовольна тем, как выглядит общение представителей застройщика с квартирным товариществом, так как, чтобы добиться исправления того или иного недочета, приходится тратить много времени и нервов, что выглядит довольно странно, если учесть, что речь идет о новом доме с действующей гарантией.

«Приходя с работы, я снова оказываюсь на работе. Засыпаю с мыслью о дефектном освещении гаража и жилых этажей, а просыпаясь, вспоминаю, что скоро начнут течь трещины в перекрытиях гаража, которые должны были закрыть еще в мае. Представьте, что вы покупаете парковочное место в подземном гараже, а там не просто хлещет вода по стенам, она еще и льётся с потолка прямо на вашу машину и на технические коммуникации. Потому что сильно сэкономили на гидроизоляции. Очень сильно сэкономили», - возмущена она. И хоть Елена не теряет надежды, что им удастся решить вышеупомянутые, а также многие другие проблемы, ее печалит тот факт, что другая сторона неохотно идет на контакт и не сильно спешит с выполнением своих обещаний.

Проверяется досконально

Как сообщил советник по коммуникации Спасательного департамента Ивери Марукашвили, департамент в роли эксперта пристально следит за выполнением правил пожарной безопасности на нескольких этапах строительства зданий, в том числе и многоквартирных домов. Ведомство контролирует соблюдение правил пожарной безопасности уже начиная с уровня детальной планировки, когда проверяется расстояние между зданиями, наличие необходимого расстояния для подъезда спасательных машин к дому, наружные источники водоснабжения и т.п.

По словам Марукашвили, инспекторы департамента пристально следят за выполнением требований пожарной безопасности во время проектирования и строительства здания согласно требованиям Закона о пожарной безопасности и Закона о спасении. «К контролю за выполнением требований пожарной безопасности нас привлекает местное самоуправление через строительный регистр. На этом этапе Спасательный департамент связывается со строителем здания по собственной инициативе или инициативе строителя, приходит на место и поэтапно контролирует строительство пожарных систем в виде промежуточных проверок. Например, при строительстве торгового центра Т1 инспекторы ведомства провели их свыше двадцати», - сказал он.

При строительстве высотных зданий, зданий особой важности или зданий с массовым скоплением людей инициатива промежуточной проверки часто исходит от застройщика, но в выполнении всех правил пожарной безопасности заинтересован и Спасательный департамент. «Что касается высотного здания по адресу Вирби, 10, инспекторы ведомства несколько раз посещали это здание на разных стадиях его строительства. Они побывали во всех квартирах, где проверили соблюдение всех правил пожарной безопасности. Там все проверено, проведены комплексные тестирования систем пожарной безопасности, на каждом этаже основательно проверены датчики, вентиляция, лифты и прочие пожарные системы», - заверил он. В итоге Спасательный департамент отослал местному самоуправлению заключение, что объект выстроен в соответствии с нормами и законами.

Пресс-секретарь предприятия G4S Eesti, которое установило автоматическую пожарную сигнализацию, Реймо Рая сообщил, что система была разработана согласно переданной им проектной документации. «Система была построена согласно проекту и в соответствии с действующими требованиями. Работа была сдана заказчику в ноябре 2017 года. Объект был принят представителем Спасательного департамента, который проверил работу системы и всех датчиков», - сказал он, добавив, что их предприятие не занимается обслуживанием системы. За это отвечает нанятая квартирным товариществом фирма.

По словам Рая, вполне нормально, когда со временем производится замена датчиков противопожарной системы — например, датчик дыма заменяют температурным. Либо датчик переносят в другое место в связи с ремонтом. «Из этого дома нам поступил ценовой запрос на замену некоторых датчиков дыма на температурные датчики. Как нам объяснили, из-за дыма и водяного пара происходит ложное срабатывание системы. Очевидно, вентиляция в ванных комнатах не справляется с отводом пара из помещения. Также отметим, что, когда строительные работы были на финишном этапе, ни одного камина в доме установлено еще не было. Если из-за установленного камина требуется установить датчик другого типа, то это следует сделать», - сообщил он.

Как заверил Реймо Рая, исправный датчик не должен становиться причиной ложной тревоги. «Если он сработал, значит, на то была причина. Например, дым, пар или что-то иное. Если же в квартире устанавливают камин или вентиляция в ванной комнате не справляется со своей работой, что приводит к срабатыванию датчиков, то имеет смысл задуматься об установке датчиков другого типа. Либо перенести датчики в другое место», - подытожил он.

Новое — не значит лучшее?

Очевидно, когда перед человеком встает вопрос покупки жилья, он отталкивается не только от своего бюджета, но и многих других критериев. Например, расположения, коммунальных платежей, расходов на содержание дома и т. д. И если в случае вторичного жилья потенциальный покупатель готов мириться с определенными недостатками, то человек, приобретающий квартиру в новом доме, наверное, вправе ожидать, что в худшем случае ему предстоит перекрасить стены в другой цвет или заменить розетки на более симпатичные. И вряд ли он будет доволен, когда осознает, что все то, что ему обещали в рекламном буклете, так и останется красивой картинкой.