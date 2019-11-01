Scania обращается в Государственный суд с жалобой на Таллинн

«С учетом этого большого тендера у нас было четыре спора с Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), два раза в комиссии по рассмотрению споров о проведении гостендеров, два раза в административном суде и один раз в окружном суде. Счет 2:2, то есть обе стороны выиграли по два спора», - рассказал Кару.

По оценке главы предприятия, Scania представила лучшее предложение. Тем не менее, победившее в итоге предложение Solaris Bus & Coach S.A было более дешевым, хотя цена является лишь одним из пяти критериев.

«Во-вторых, в ходе споров выяснилось, что в случае автобусов является техобслуживанием, а что ремонтом, например, замена тормозных дисков и шин - это часть обычной работы по техобслуживанию или нет. Таким образом, как административный суд, так и окружной суд согласились с мнением Scania, что TLT ошибочно включило в число обычных работ по техобслуживанию несколько действий, которые к ним не относятся. Безусловно, это важная правовая ясность и для будущих государственных тендеров», - добавил Кару.

«Подводя итог, мы по-прежнему считаем, что наше исключение из тендера со стороны TLT было неоправданным и поэтому мы решили обжаловать решение окружного суда в Госсуде. Мы знаем, что наши газовые автобусы очень качественные, и мы можем очень экономно и оперативно их обслуживать», - сказал глава Scania.