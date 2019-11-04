В разрушении моста Варраку виноват американский кинорежиссер

В редакцию пришло письмо… Сколько статей начинается с этих слов, превратившихся в журналистский штамп! Автор письма, житель Ласнамяэ Сергей Алимов, прежде чем обратиться в редакцию портала Rus.Postimees, в течение двух лет вел переписку со столичным Коммунальным департаментом.

Пачка старых писем о любви

«Добрый день! Хочу обратить внимание общественности, используя Postimees как популярный и вызывающий доверие интернет-портал, на проблему, связанную с состоянием виадука Варраку в районе Ласнамяэ и прилегающего к нему участка улицы Варраку.

С 2017 года я веду переписку с Коммунальным департаментом относительно ремонта улицы и моста Варраку с упоминанием важности состояния этого транспортного пути для повседневного движения жителей района и в качестве одного из подъездных путей к международной ледовой арене и концертному залу «Тондираба». В последнем официальном ответе, присланном департаментом весной текущего года, отмечается, что ремонт моста запланирован в бюджете на 2019 год и все-таки будет осуществлен в течение строительного периода этого года. У меня есть очень большие сомнения, что в оставшийся до конца года период, в неблагоприятных погодных условиях, департамент сможет осуществить обещанный ремонт».

С весны 2017 года, а именно тогда Сергей Алимов получил первый ответ на свое письмо в Таллиннский коммунальный департамент, прошло два года. Между жителем Ласнамяэ, всерьез озабоченным состоянием моста через Лаагна-теэ и прилегающей к нему улицы, и представителями департамента, который за это время успели слить с другим и даже переименовать, завязалась оживленная переписка. Читая предоставленные редакции письма, невольно ловишь себя на дежавю: ответы чиновников создают странную и неприятную картину безвременья. Судите сами.

Десятого мая 2017 года заместитель руководителя Таллиннского коммунального департамента Тармо Антсон поблагодарил Алимова за внимание к состоянию улицы Варраку и известил, что Таллиннский коммунальный департамент планирует провести профилактический ремонт в течение подходящего для ремонта времени года. То есть, наверное, до затяжных октябрьских дождей. А это значит, что полгода на ремонт все-таки было.

Извинившись перед читателями, сделаем маленькое лингвистическое отступление о трудностях перевода. Прекрасное эстонское слово «hooldus» имеет несколько значений. Так, kinnisvarahooldus – обслуживание недвижимости, hooldusosakond – отдел обслуживания, а вот hooldusremont правильнее перевести на русский язык как профилактический ремонт или, если хотите со всеми возможными нюансами, ремонт, поддерживающий состояние ремонтируемого объекта в надлежащем состоянии. Именно такой ремонт г-н Антсон обещал провести на улице Варраку в своем письме Алимову.