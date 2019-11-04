В разрушении моста Варраку виноват американский кинорежиссер

Оказалось, что наши чиновники любят писать письма. Один из столичных департаментов настолько погрузился в переписку с жителем Ласнамяэ, что не заметил, как прошло два года.
В редакцию пришло письмо… Сколько статей начинается с этих слов, превратившихся в журналистский штамп! Автор письма, житель Ласнамяэ Сергей Алимов, прежде чем обратиться в редакцию портала Rus.Postimees, в течение двух лет вел переписку со столичным Коммунальным департаментом.
Пачка старых писем о любви
«Добрый день! Хочу обратить внимание общественности, используя Postimees как популярный и вызывающий доверие интернет-портал, на проблему, связанную с состоянием виадука Варраку в районе Ласнамяэ и прилегающего к нему участка улицы Варраку.
С 2017 года я веду переписку с Коммунальным департаментом относительно ремонта улицы и моста Варраку с упоминанием важности состояния этого транспортного пути для повседневного движения жителей района и в качестве одного из подъездных путей к международной ледовой арене и концертному залу «Тондираба». В последнем официальном ответе, присланном департаментом весной текущего года, отмечается, что ремонт моста запланирован в бюджете на 2019 год и все-таки будет осуществлен в течение строительного периода этого года. У меня есть очень большие сомнения, что в оставшийся до конца года период, в неблагоприятных погодных условиях, департамент сможет осуществить обещанный ремонт».
С весны 2017 года, а именно тогда Сергей Алимов получил первый ответ на свое письмо в Таллиннский коммунальный департамент, прошло два года. Между жителем Ласнамяэ, всерьез озабоченным состоянием моста через Лаагна-теэ и прилегающей к нему улицы, и представителями департамента, который за это время успели слить с другим и даже переименовать, завязалась оживленная переписка. Читая предоставленные редакции письма, невольно ловишь себя на дежавю: ответы чиновников создают странную и неприятную картину безвременья. Судите сами.
Десятого мая 2017 года заместитель руководителя Таллиннского коммунального департамента Тармо Антсон поблагодарил Алимова за внимание к состоянию улицы Варраку и известил, что Таллиннский коммунальный департамент планирует провести профилактический ремонт в течение подходящего для ремонта времени года. То есть, наверное, до затяжных октябрьских дождей. А это значит, что полгода на ремонт все-таки было.
Извинившись перед читателями, сделаем маленькое лингвистическое отступление о трудностях перевода. Прекрасное эстонское слово «hooldus» имеет несколько значений. Так, kinnisvarahooldus – обслуживание недвижимости, hooldusosakond – отдел обслуживания, а вот hooldusremont правильнее перевести на русский язык как профилактический ремонт или, если хотите со всеми возможными нюансами, ремонт, поддерживающий состояние ремонтируемого объекта в надлежащем состоянии. Именно такой ремонт г-н Антсон обещал провести на улице Варраку в своем письме Алимову.
Но третьего октября, дождавшись не начала ремонта, а свежей дорожной разметки, наносить которую перед обещанным ремонтом - все равно что бросать деньги на ветер, Алимов не выдерживает и пишет все тому же Коммунальному департаменту: «Я заметил, что на дорожное покрытие улицы Варраку недавно была нанесена разметка. Ранее я получил ваш ответ, в котором вы обещали, что в этом году отремонтируете улицу и виадук Варраку. Означает ли свежая дорожная разметка, что ремонта не предвидится?»
Добрый полицейский и злой полицейский?
Ответ последовал, как это ни странно, уже на следующий день. Тот же Тармо Антсон, за полгода превратившийся из заместителя руководителя департамента в главного специалиста отдела обслуживания, еще в мае любезно благодаривший Алимова за проявленное внимание к престарелому асфальту улицы Варраку и пообещавший в подходящее для ремонтных дорожных работ время привести разрушающийся виадук в порядок, совершенно неожиданно ответил следующее: «Здравствуйте. В этом году было запланировано провести на проезжей части улицы Варраку профилактические ремонтные работы, которые на сегодняшний день произведены. Никаких дополнительных ремонтов на улице Варраку в этом году не запланировано». То есть с точки зрения Алимова, на неотремонтированный acфальт была нанесена дорожная разметка – и только, а департамент при этом уверен, что делал ремонт!
Как законопослушный и доверчивый гражданин Алимов честно выждал год и затем скромно попросил уточнить: а в этом году планируется отремонтировать мост и улицу Варраку? И получил два удивительных ответа с разницей буквально в пять дней. «В ответ на ваш запрос извещаем, что в этом году по заказу Таллиннского коммунального департамента готовится проектная документация по реконструкции виадука Варраку. Строительные работы планируется произвести в строительный период 2019 года», - пообещал главный специалист отдела строительства и надзора Андреас Салусте.
«Профилактический ремонт методом пропитки был проведен на улице Варраку в июле этого года, дополнительный ремонт из-за бюджетных ограничений в этом году провести невозможно», - сказал, как отрезал, заместитель руководителя Коммунального департамента Тармо Сульг. Надо полагать, что благословенный метод пропитки не намного улучшил состояние многострадального виадука.
Интересно, было ли желание подсуетиться и успеть отремонтировать виадук до июля, если к ремонту, по словам чиновника, были готовы уже весной?
Наступила весна 2019 года. Настойчивый Алимов напомнил коммунальщикам об их прошлогодних обещаниях. И, конечно, получил ответ, который по традиции начинается с благодарности за обращение.
«Настоящим извещаем, что в планах Таллиннского коммунального департамента в этом году есть реконструкция виадука Варраку. В данное время идет конкурс госпоставки на работы по реконструкции виадука, и процесс оценки предложений от поставщиков данной услуги уже начался. Реконструкцию планируется провести в подходящий для строительных работ период этого года.
Для ремонта участка между улицами Варраку, Пунане и Вилисуу необходима подготовка соответствующей проектной документации, финансирование составления которой в план по инвестициям в дорожное строительство не входит. По мере возможности мы будем рассматривать необходимость подготовки данной проектной документации при разработке инвестиционных планов на последующие годы. Выбоины в дорожных покрытиях, которые мешают движению или представляют опасность для участников дорожного движения, ремонтируются Таллиннским коммунальным департаментом в ходе профилактических ремонтных работ в соответствии с бюджетными возможностями», - написал Сергею Алимову заместитель руководителя Коммунального департамента Рейо Весиаллик.
Ну бог с ними, с Варраку, Пунане и Вилисуу, подумал Алимов в апреле этого года, получив процитированное выше письмо. Главное, что виадук отремонтируют. Но начался октябрь, ремонта все не было, и только тогда отчаявшийся Алимов, пекущийся, между прочим, не о личном огороде, а, на минуточку, о городском имуществе, написал на наш портал.
И часовню тоже он развалил?
Мы рассмотрели фотографии, изображающие многострадальный виадук во всех подробностях, и отправили запрос в пресс-службу мэрии. И вот что ответил на запрос журналиста Рейо Весиаллик: «Таллиннский Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства действительно весной этого года провел конкурс госпоставки на организацию работ по реконструкции виадука Варраку, планируя провести данные работы весной-летом. Однако из-за ситуации с перекрытием Лаагна теэ 08.07.-20.07.2019 стало ясно, что провести работы после указанного срока и завершить их к окончанию ремонтно-строительного периода 2019 года, нереально. В IV квартале этого года департамент организует повторный конкурс госпоставки на проведение реконструкции виадука Варраку, чтобы осуществить работы в 2020 году».
Интересно, было ли желание подсуетиться и успеть отремонтировать виадук до июля, если к ремонту, по словам чиновника, были готовы уже весной? Выставлять Нолана то ангелом-хранителем города Таллинна, то исчадием ада в этом году чрезвычайно модно! Как и ремонтировать дороги к очередным выборам. «Опять причина нашлась. Каждый год находится какая-то важная причина, при этом воз и ныне там. Надеюсь, что освещение этого вопроса в прессе все-таки сработает, и в следующем году чудо свершится!» - написал нам Сергей Алимов, когда мы ознакомили его с ответом чиновника. Может, и правда?