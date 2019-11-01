Экс-глава WADA: Россию могут не допустить до Олимпиады. Но пока все же неправильно спекулировать на этой теме

"На недавней антидопинговой конференции в Колорадо я сидел рядом с главой РУСАДА Юрием Ганусом. У нас была возможность там немного поговорить. Я видел его комментарии в СМИ и в целом знаком с его позицией. Но если говорить о последних событиях, я не уверен, какова была во всем этом роль РУСАДА. Не уверен, что даже сам Ганус об этом знает.

Я не знаю, кто совершил все эти манипуляции с базой данных. И подозреваю, что не только я. WADA ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.

Кто бы что ни сказал, вряд ли это повлияет на сотрудников WADA. Единственное, что их волнует – были ли внесены изменения в базу, и если да – то когда и кем.

Речь идет об очень сложном вопросе, который включает, в том числе и техническую сторону. Представители WADA хотят быть на сто процентов уверены в своем решении. Они прекрасно понимают: если Россию признают не соответствующей Кодексу, это дело тут же отправится в Спортивный арбитражный суд. И там нужно будет иметь полный пакет доказательств в подтверждение своей позиции. Сбор этого пакета требует времени.