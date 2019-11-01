В рамках дела о коррупции в Тартуском суде задержан известный присяжный адвокат

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции безопасности, отметив, что в четверг сотрудники КаПо провели обыск в адвокатском бюро Kuklane & Partnerid в центре Таллинна и задержали присяжного адвоката Олева Куклане.

Полиция безопасности в четверг задержала также судью Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк, которой предъявлены подозрения в вымогательстве взятки и в неоднократном взяточничестве, в представлении заведомо ложных показаний и в незаконной передаче личных данных.

Наряду с Вавренюк, в рамках уголовного расследования подозреваемыми объявлены еще три человека, двоим из них предъявлены подозрения в даче взятки и еще одному — в представлении заведомо ложных данных.

В четверг обыск в таллиннском адвокатском бюро Olev Kuklane & Partnerid был проведен в связи с подозрением на дачу взятки работнику этого бюро.

С целью обеспечить конфиденциальность клиентов адвокатского бюро прокуратура попросила бюро добровольно предоставить необходимые сведения, но бюро отказалось от сотрудничества и тогда было решено провести обыск.