Договорной штраф: платить или нет?

В случае если читатель все-таки решит не оплачивать штраф, по словам Анне-Май Хелемяэ, у организатора парковки есть право требовать уплаты договорного штрафа через инкассо-фирму или обратиться для его востребования в уездный суд. Представительница департамента уточнила, что в случае общественных платных парковок, которые, например, есть в таллиннской зоне Кесклинн или Сюдалинн, контроль осуществляет уже не частная компания, а Муниципальная полиция. Тогда человеку пришлось бы иметь дело с платой за просрочку (viivistasu), а не договорным штрафом (leppetrahv), и это решение можно было бы оспорить в местном самоуправлении.

Поменять фирму или условия

Старший юрист Виталий Деникин из юридического бюро «Виталий Деникин» отмечает, что без знания точных условий использования парковочной зоны, которые указываются при въезде на парковку, очень сложно комментировать данную ситуацию, но на основе имеющихся данных посоветовал читателю все-таки заплатить штраф. «Если я правильно понимаю, Parkit является частной компанией, которая выписывает договорные штрафы. Соответственно, условия парковки крайне важны, поскольку все действия осуществляются на основании договорных отношений. Если условия четко предусматривают наличие парковочной карточки под лобовым стеклом автомобиля, то проще заплатить пять евро и дальше не нарушать порядок», - отмечает он.

По словам Деникина, в случае неуплаты договорного штрафа Parkit может попытаться востребовать задолженность как посредством инкассо-фирмы, так и обратившись в суд. «Сложно точно сказать, каким будет результат судебной тяжбы, но фактом является то, что человек может потерять много денег и времени. В случае поражения в суде все процессуальные расходы будет нести проигравший, а они могут в сто и более раз превысить сумму в пять евро», - пояснил юрист.

В то же время, даже если бороться с не самым большим штрафом, уже выписанным на основании условий договора, жильцу дома не имеет смысла, во избежание аналогичных ситуаций юрист советует поднять на собрании вопрос о смене обслуживающей компании или внесении изменений в договор. «Что касается действий Parkit, то у жильцов дома есть право проанализировать договор, ранее заключенный с этим предприятием, и взвесить вариант его прекращения или заключения договора с иной фирмой», - рекомендует Деникин.

Обязательственно-правовой закон § 158. Понятие неустойки (leppetrahv)

(1) Неустойка ─ это обязательство стороны договора, нарушившей договор, уплатить потерпевшей стороне договора определенную договором денежную сумму.

(2) Касающиеся неустойки положения применяются также к действию, которое сторона договора, нарушившая договор, должна совершить в интересах потерпевшей стороны договора.

Условия работы фирмы Parkit:

Неустойка – это определенная договором денежная сумма за нарушение договорных обязательств, которую нарушившая договор сторона обязана уплатить пострадавшей стороне. Отличие неустойки от платы за просрочку, которую назначает должностное лицо, отвечающее за контроль на парковках и действующее в интересах местного самоуправления, заключается в том, что речь идет не о сумме, назначенной органами контроля и перечисляемой на счет местного самоуправления, а об обязанности, следующей из договора между двумя частными лицами.

Контролеры OÜ Parkit следят за соблюдением условий парковки на частной территории, если ее собственники заключили с фирмой «Договор об оказании услуг» и территория парковки оснащена требуемыми дорожными знаками и информационным щитом с условиями парковки.

Контролеры выписывают штрафные квитанции, если у транспортного средства отсутствует парковочная карта, подтверждающая право на парковку, если автомобиль не размещен согласно требованиям, если автомобиль припаркован в непредусмотренном для этого месте (например: около желтой линии, на тротуаре или препятствует движению). На платных парковках можно получить штраф, если не оплачена парковка и не соблюдены особые требования парковки (например, не отмечено время начала ее использования).

Источник: OÜ Parkit.