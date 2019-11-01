Hyundai показал убийцу Honda Civic Type R

Bisimoto VelosterRaptor N Concept построен в сотрудничестве с создателем 1000-сильного Honda Civic Wagon — американским ателье Bisimoto Engineering, пишет Motor. Основа проекта — серийный Veloster N с пакетом Performance. Убийца Type R — так хот-хэтч называют в Hyundai — обзавелся новым турбонагнетателем, промежуточным охладителем, комплектом системы впрыска водно-метаноловой смеси, высокопоточными впуском и выпуском. Отдача двигателя, на котором также улучшен инерционный наддув в периоды перекрытия клапанов, составляет 320 лошадиных сил вместо 275.

Под капотом Honda Civic Type R, с которым собирается соперничать Hyundai, трудится двухлитровый турбомотор мощностью 320 сил и 400 Нм момента. Первую «сотню» хэтчбек набирает за 5,7 секунды и достигает 272 километров в час.

Помимо этого, на VelosterRaptor N Concept установлены передние тормоза Tarox, колеса Fifteen52, новый спойлер, заниженная подвеска Eibach с электронноуправляемыми амортизаторами, облегченные кресла Momo и дополнительный набор приборов.

Kona Ultimate Concept укомплектовали доработанной подвеской King, 16-дюймовыми раллийными колесами Motegi с 30-дюймовыми покрышками Mickey Thompson, дополнительным светом Baja Design, выпускной системой Magnaflow, тормозами R1 Concepts и аудиосистемой Kicker. 177-сильный двигатель 1.6 T-GDI получил новый блок управления Race Chip.

Также на SEMA южнокорейский автопроизводитель покажет Veloster N Performance с полным набором компонентов для тюнинга и внедорожный Veloster Grappler с увеличенным клиренсом, срезанными бамперами с защитными пластинами, кенгурятником, карбоновым капотом Seibon и дополнительной светотехникой Baja Designs.