Подкаст: «Как же бесит!» излишняя политкорректность

Катя: Всем привет! Я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте! Я Олеся Лагашина. И сегодня мы поговорим об излишней политкорректности.

Катя: На прошлой неделе я прочла странную новость, которая меня прямо выбесила. Британский Музей естествознания в Лондоне обвинили в сексизме из-за того, что экспонатов самок в нем меньше, чем самцов. Я вот думаю, какая разница? Раньше нас как-то не волновало, сколько экспонатов самок и сколько самцов.

Олеся: Мы недавно мы были в редакции одной крупной европейской газеты, где регулярно отслеживается статистика упоминаний женщин в статьях. Вот представляешь, ты приходишь в редакцию, а у тебя там висит экранчик, и на нем вывешена статистика, сколько раз ты упомянула женщин.

Катя: Если там нет моего имени, то мне плевать.

Олеся: Вот я примерно того же мнения придерживаюсь. Сами редакторы, правда, признают, что есть рубрики, где равного соотношения быть не может в силу объективных причин. Например, ты комментируешь чемпионат мира по футболу, причем мужскому. И туда очень трудно впихнуть женщин, если только это не подруги футболистов. Меня это не столько бесит, сколько удивляет. Зачем это нужно?

Катя: А они не смогли ответить на твой вопрос?

Олеся: Я, честно сказать, его не задавала. Потому что я ожидала услышать, что «вот мы стремимся к равноправию в обществе, мы видим, что к женщинам немного другое отношение, чем к мужчинам, и в целях достижения какого-то будущего гендерного равенства, мы начинаем укоренять это в сознании людей, поскольку журналисты, в голове которых есть мысль, что нужно уделять женщинам столько же внимания, сколько мужчинам, рано или поздно начнут это вселять и в массовые умы. Ну, наверное, что-то такое подразумевалось, но на практике выглядит достаточно диковато. Потому что объективно это равенство в природе не всегда наблюдается.

Катя: Да, мы возвращаемся к самцам и самкам. И в природе они не всегда встречаются в абсолютном равенстве и гармонии.

Олеся: Давайте заставим женщин рожать одинаковое количество мальчиков и девочек.

Катя: Хорошая мысль, мне нравится. Осталось только понять, как это сделать. Но я уверена, британский музей прогнется под давлением общественности, и он таки закажет этих бедных самочек. Ну ладно, другой пример. В октябре авиакомпания Air Canada заявила, что больше не будет использовать гендерные обращения “леди и джентльмены”, вместо этого будут говорить everybody. Для меня это звучит как…

Олеся: «Эй вы!»

Катя: Да! Hey you! Типа того. Мне непонятно это!