Посольство РФ в Эстонии предупреждает об опасности аварий с участием военной техники

С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны», - сообщило посольство в Twitter.

ℹ️ С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление.



Будьте предельно бдительны и осторожны❗️.



Фото:Postimees pic.twitter.com/33zui1jipg — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) 1 ноября 2019 г.

Напомним, что вчера на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в Пыльвамаа произошло ДТП с участием военного грузовика.

Центр тревоги получил сообщение о ДТП на 207-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа около 14:30. По предварительным данным, у грузовика Daf, двигавшегося в колонне, отказали тормоза. Водителю не удалось избежать столкновения с автомобилем, которые ехал впереди. Он врезался в едущий впереди автомобиль, тот в свою очередь в следующий и так далее. Таким образом из десяти транспортных средств в колонне пострадали четыре, две машины съехали в кювет.