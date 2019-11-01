Пт, 1.11.2019
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  • Посольство РФ в Эстонии предупреждает об опасности аварий с участием военной техники

Посольство РФ в Эстонии предупреждает об опасности аварий с участием военной техники

ДТП с участием военного грузовика.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Посольство РФ в Таллинне обратилось к российским туристам, посещающим Эстонию с предупреждением об опасности столкновения с военной техникой на дорогах в период проведения учений.

С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны», - сообщило посольство в Twitter.

Напомним, что вчера на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в Пыльвамаа произошло ДТП с участием военного грузовика. 

Центр тревоги получил сообщение о ДТП на 207-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа около 14:30. По предварительным данным, у грузовика Daf, двигавшегося в колонне, отказали тормоза. Водителю не удалось избежать столкновения с автомобилем, которые ехал впереди. Он врезался в едущий впереди автомобиль, тот в свою очередь в следующий и так далее. Таким образом из десяти транспортных средств в колонне пострадали четыре, две машины съехали в кювет. 

В ДТП пострадал водитель грузовика, у которого отказали тормоза. Его доставили в клинику Тартуского университета. Известно, что колонна военных двигалась из Выру в Тапа.

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