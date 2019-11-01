Противники проводящихся в Тарту LGBT-обсуждений пообещали сжечь молодежный центр

В Тарту набирает обороты безобразное противостояние запланированному на сегодня вечеру обсуждений вопроса сексуальных меньшинств, организованного по инициативе молодежного центра Lille, пишет Tartu Postimees.
Пару дней назад стало известно, что член правления Тартуской окружной организации Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Сильвер Куузик организует пикет против проведения обсуждения, на которое ожидается несколько десятков человек. В то же время организующие обсуждение молодежные работники уже какое-то время вынуждены терпеть оскорбления и угрозы. В числе прочего, один человек пообещал сжечь молодежный центр.
Когда молодежный центр несколько недель назад объявил о проведении обсуждения темы LGBT, на портале «Objektiiv», являющемся рупором консервативного мировоззрения слово взял Мартин Вахер. К статье были добавлены фотографии двух работников тартуского молодежного центра, а также их контактные данные и точка зрения, которая ставит под сомнение их компетентность как молодежных работников.
Одна из заклейменных, руководитель Тартуского молодежного центра Грете Сарап отметила, что редактор «Объектива» комментария у нее не просил, как это в случае конфликтных публикаций предусматривают правила хорошего тона журналистов: «Меня очень встревожило то, что чье-то личное мнение было представлено как факт, и в большей степени - как лжефакт».
Мартин Вахер сказал вчера Tartu Postimees, что не посчитал нужным добавлять мнение Сарап, поскольку он сообщил лишь открытую информацию.
То, что публикация на портале повлияла на умы, в числе прочего подтверждает то, что после ее появления Сарап получила много телефонных звонков, в ходе которых в числе прочего выясняли, на каких резиновых куклах она собирается показывать детям гомосексуальный половой акт. В то же время в разных социальных сетях начали появляться очерняющие ее, а местами и доходящие до оскорблений комментарии. Все их объединяет уверенность в том, что в ходе обсуждений LGBT-тем молодежный центр собирается промывать детям мозги.
Молодежь хотела обсуждения
Сарап рассказала Tartu Postimees, что идея провести тематический вечер родилась так, как это обычно происходит в молодежном центре: раз в месяц вместе с подростками проводят мозговой штурм, в ходе которого отбираются темы, на которые молодые люди хотели бы поговорить. На основании таких штурмов в трех молодежных центрах Тарту (в Аннелинне, Ильматсалу и на улице Лилле) были реализованы сотни обучений и обсуждений. Так, например, в месяц душевного здоровья говорили об нем, а весной и летом обсуждали, как лучше представляь свою кандидатуру на работу. В области природоведения в последнее время много говорилось о климатическом кризисе, организовывались походы.
Сарап считает, что интерес молодежи к LGBT понятен. Кроме того, она говорит, что интерес значительно увеличила та самая публикация на портале «Объектив». Тут кроется и причина, почему молодые люди предложили сейчас для обсуждения именно этот вопрос. По оценке руководителя молодежного центра, можно только приветствовать, что молодежь смело предлагает и самые чувствительные темы. Он заверила, что в таком случае молодежный работник должен быть партнером, который не навешивает ярлыки и не стыдит, а дает ответы на вопросы.
По словам Сарап, интерес к обсуждению LGBT-тем проявило значительно больше молодых людей, чем обычно. Если обычно подростки регистрируются на такой вечер за пару дней до мероприятия, то в этот раз активность сразу выросла до потолка. В то же время она посчитала важным отметить, что после того, как «Объектив» опубликовал свою статью и на странице центра в социальной сети начали появляться комментарии вроде «нормальные молодые люди туда не пойдут» и «убирайтесь обратно в шкаф», некоторые ранее зарегистрировавшиеся ребята посчитали нужным удалить свои имена. Повлиял и момент, когда пообещали сжечь молодежный центр.
Эмоциональная угроза
Последний комментарий написал живущий в Харьюмаа Маргус Адамсон, которому еще один человек пообещал принести спички, чтобы сжечь молодежный центр. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что сам он, конечно, не из Тарту, но всегда высказывается на тему LGBT: «Я не понимаю, почему их нужно финансировать? Это же больные люди». После уточнения, что молодежный центр не финансирует LGBT-организации, а лишь организует обсуждение, Адамсон сказал, что он не понимает, почему нужно говорить детям о таких вещах? На вопрос, с какого возраста, по его мнению, можно открывать детям, что гомосексуальные люди существуют, Адамсон сказал, что он уже говорил со своим пятилетним сыном об этом: «Я объяснил мальчику, что есть что».
В целом, по мнению Адамсона, общество должно, прежде всего, защищать детей. На вопрос, как с такой оценкой согласуется угроза сжечь молодежный центр, Адамсон отметил, что написал этот комментарий в порыве сиюминутных эмоций. С другой стороны, он для себя прояснил, что гомосексуальность - это болезнь, а «страдающие ею» люди могли бы сидеть тихо дома и не промывать мозги другим.
Руководитель молодежной службы Тарту Пирет Талур сказала, что ее из-за планов молодежного центра не оскорбляли. Но и ей якобы писали многие и спрашивали, чем они могли бы помочь, чтобы обсуждение состоялось, и выражали благодарность за то, что, несмотря на планы экрэшников провести пикет, центр не отказался от проведения мероприятия.
Противостояние EKRE заставило сменить место проведения мероприятия, и открыто его теперь не называют. И Талур, и Сарап сказали, что их цель - обезопасить детей от негодования экрэшников. Особенно теперь, когда в комментариях появилось и сообщение Маргуса Матвея о том, что он на мероприятии разнервничается, и это ни для кого хорошо не кончится.
Заслуживает внимания тот факт, что Матвей заявлен организатором сегодняшнего пикета в поданном в полицию заявлении. То есть он обязан заботиться о том, чтобы общественный порядок не нарушался. Матвей заверил, что он собирается сохранять спокойствие. Он, по его словам, думает, что гомосексуальные люди всегда есть в обществе, но цель его пикета заключается в том, чтобы постоять за то, чтобы их не становилось больше.
«Я убежден, что если такие мероприятия будут продолжаться, гомосексуалистов будет становиться больше, поскольку молодые люди подвержены влиянию, они не понимают многих вещей и могут начать думать, что гомосексуальность - это классно», - говорит Матвей.
Пикет EKRE начнется сегодня в 16.00 на тартуской Ратушной площади и продолжится в 17.30 у центра Lille.