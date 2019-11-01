Противники проводящихся в Тарту LGBT-обсуждений пообещали сжечь молодежный центр

По словам Сарап, интерес к обсуждению LGBT-тем проявило значительно больше молодых людей, чем обычно. Если обычно подростки регистрируются на такой вечер за пару дней до мероприятия, то в этот раз активность сразу выросла до потолка. В то же время она посчитала важным отметить, что после того, как «Объектив» опубликовал свою статью и на странице центра в социальной сети начали появляться комментарии вроде «нормальные молодые люди туда не пойдут» и «убирайтесь обратно в шкаф», некоторые ранее зарегистрировавшиеся ребята посчитали нужным удалить свои имена. Повлиял и момент, когда пообещали сжечь молодежный центр.

Эмоциональная угроза

Последний комментарий написал живущий в Харьюмаа Маргус Адамсон, которому еще один человек пообещал принести спички, чтобы сжечь молодежный центр. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что сам он, конечно, не из Тарту, но всегда высказывается на тему LGBT: «Я не понимаю, почему их нужно финансировать? Это же больные люди». После уточнения, что молодежный центр не финансирует LGBT-организации, а лишь организует обсуждение, Адамсон сказал, что он не понимает, почему нужно говорить детям о таких вещах? На вопрос, с какого возраста, по его мнению, можно открывать детям, что гомосексуальные люди существуют, Адамсон сказал, что он уже говорил со своим пятилетним сыном об этом: «Я объяснил мальчику, что есть что».

В целом, по мнению Адамсона, общество должно, прежде всего, защищать детей. На вопрос, как с такой оценкой согласуется угроза сжечь молодежный центр, Адамсон отметил, что написал этот комментарий в порыве сиюминутных эмоций. С другой стороны, он для себя прояснил, что гомосексуальность - это болезнь, а «страдающие ею» люди могли бы сидеть тихо дома и не промывать мозги другим.

Руководитель молодежной службы Тарту Пирет Талур сказала, что ее из-за планов молодежного центра не оскорбляли. Но и ей якобы писали многие и спрашивали, чем они могли бы помочь, чтобы обсуждение состоялось, и выражали благодарность за то, что, несмотря на планы экрэшников провести пикет, центр не отказался от проведения мероприятия.

Противостояние EKRE заставило сменить место проведения мероприятия, и открыто его теперь не называют. И Талур, и Сарап сказали, что их цель - обезопасить детей от негодования экрэшников. Особенно теперь, когда в комментариях появилось и сообщение Маргуса Матвея о том, что он на мероприятии разнервничается, и это ни для кого хорошо не кончится.

Заслуживает внимания тот факт, что Матвей заявлен организатором сегодняшнего пикета в поданном в полицию заявлении. То есть он обязан заботиться о том, чтобы общественный порядок не нарушался. Матвей заверил, что он собирается сохранять спокойствие. Он, по его словам, думает, что гомосексуальные люди всегда есть в обществе, но цель его пикета заключается в том, чтобы постоять за то, чтобы их не становилось больше.

«Я убежден, что если такие мероприятия будут продолжаться, гомосексуалистов будет становиться больше, поскольку молодые люди подвержены влиянию, они не понимают многих вещей и могут начать думать, что гомосексуальность - это классно», - говорит Матвей.