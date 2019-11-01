Чиновники и военные из 20 стран стали жертвами шпионажа через WhatsApp

WhatsApp 29 октября подал судебный иск к израильской фирме, выпускающей программное обеспечение, NSO Group, обвиняя ее в том, что она разработала и продает шпионский софт, воспользовавшись дырой безопасности в серверах мессенджера. Это позволило клиентам NSO взломать аккаунты не менее 1400 пользователей WhatsApp, пишет DW.com.

Министр отрицает причастность государства Израиль

NSO Group на это заявила, что она продает данный софт исключительно правительствам для борьбы с терроризмом и преступностью. Израильская компания пока не прокомментировала новые обвинения в свой адрес.

Между тем израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин заявил, что правительство Израиля не имеет никакого отношения к предполагаемым хакерским атакам, совершенным с помощью софта NSO Group.