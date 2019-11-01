Вне дома: мишленовский повар из Лондона с русским именем и эстонской фамилией открыл в Кадриорге ресторан

Проработавший двадцать лет в Лондоне, ставший обладателем звезды Мишлена и дважды – английской премии AA Rosette Award, Андрей Лесмент возвращается на родину и открывает сначала пиццерию Kaja Pizza Köök, затем стильный мясной ресторан-коптильню One Sixty, которые становятся сверхпопулярными. И вот – третье заведение и опять с английским названием - Old Boy Mary Jane.

Ресторан Old Boy Mary Jane в Кадриорге. ФОТО: Маргус Йохансон

Надо сказать, что трехэтажный дом на конечной остановке трамвая в Кадриорге изменился. Он стряхнул с себя остатки гламура и приобрел изрядную толику гранжа и урбанистических деталей, видимо, очень любимых Лесментом: стильная эмалированная посуда, состаренные столешницы, даже кафельная плитка на колоннах и барной стойке делает вид, что ей немало лет. А вот и сам хозяин и шеф-повар заведения: харизматичный, продуманно небрежный, вроде бы радушный, но сам себе на уме, так просто к нему не подойдешь…

Андрей Лесмент ФОТО: Margus Johanson

Необычное название Old Boy Mary Jane позаимствовано у одноименного местного крафтового пива, которое, в свою очередь, является своеобразной игрой слов: old boy - это не только «старина», но и пиво, а Mary Jane – эвфемизм для не содержащей THC конопли.

Да и меню в новом ресторане специфическое: паб не паб, бистро не бистро… Пицца, морепродукты, мясо, овощи, салаты. С первого кусочка покорили кальмары с солью, перцем и майонезом вакаби, нежные мясные фрикадельки, острые королевские креветки. А необычные колбасы – вообще отдельная статья: над их рецептурой Old Boy Mary Jane работал вместе с популярным семейным предприятием Matsimoka. Сыр буррата из буйволиного молока, который тоже есть в меню, ресторан производит сам ограниченными партиями.

Запивать все это волшебство предлагается крафтовым пивом, хотя в винной карте много и других напитков. Кофе, кстати, подают в модных эмалированных кружках.

В скором времени Лесмент планирует открыть еще два ресторана.