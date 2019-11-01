Вне дома: мишленовский повар из Лондона с русским именем и эстонской фамилией открыл в Кадриорге ресторан
Вообще в доме на Вейценберга стали слишком часто меняться хозяева: пять или даже шесть ресторанов распахивали здесь свои двери, чтобы вскоре закрыть их навсегда. Очень хочется надеяться, что один из самых загадочных таллиннских рестораторов задержится здесь надолго.
Проработавший двадцать лет в Лондоне, ставший обладателем звезды Мишлена и дважды – английской премии AA Rosette Award, Андрей Лесмент возвращается на родину и открывает сначала пиццерию Kaja Pizza Köök, затем стильный мясной ресторан-коптильню One Sixty, которые становятся сверхпопулярными. И вот – третье заведение и опять с английским названием - Old Boy Mary Jane.
Надо сказать, что трехэтажный дом на конечной остановке трамвая в Кадриорге изменился. Он стряхнул с себя остатки гламура и приобрел изрядную толику гранжа и урбанистических деталей, видимо, очень любимых Лесментом: стильная эмалированная посуда, состаренные столешницы, даже кафельная плитка на колоннах и барной стойке делает вид, что ей немало лет. А вот и сам хозяин и шеф-повар заведения: харизматичный, продуманно небрежный, вроде бы радушный, но сам себе на уме, так просто к нему не подойдешь…
Необычное название Old Boy Mary Jane позаимствовано у одноименного местного крафтового пива, которое, в свою очередь, является своеобразной игрой слов: old boy - это не только «старина», но и пиво, а Mary Jane – эвфемизм для не содержащей THC конопли.
Да и меню в новом ресторане специфическое: паб не паб, бистро не бистро… Пицца, морепродукты, мясо, овощи, салаты. С первого кусочка покорили кальмары с солью, перцем и майонезом вакаби, нежные мясные фрикадельки, острые королевские креветки. А необычные колбасы – вообще отдельная статья: над их рецептурой Old Boy Mary Jane работал вместе с популярным семейным предприятием Matsimoka. Сыр буррата из буйволиного молока, который тоже есть в меню, ресторан производит сам ограниченными партиями.
Запивать все это волшебство предлагается крафтовым пивом, хотя в винной карте много и других напитков. Кофе, кстати, подают в модных эмалированных кружках.
В скором времени Лесмент планирует открыть еще два ресторана.
Во время дегустации и после чтения обширного и подробного пресс-релиза у редактора «Вашего дома» появились непростые вопросы к Андрею Лесменту, которые мы надеемся задать ему в скором времени при личной встрече. И уж конечно, познакомим читателей портала Rus.Postimees c содержанием нашей беседы.