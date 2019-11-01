За десять месяцев МуПо выписала штрафов почти на 400 000 евро

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) в течении десяти месяцев этого года выписала за безбилетный проект в общественном транспорте и за нарушение порядка парковки в городе 18 965 штрафов на общую сумму 380 600 евро.
За безбилетный проезд муниципальные полицейские оштрафовали пассажиров 3603 раза на общую сумму 71 966 евро, сообщает статистика МуПо. За неправильную парковку в Таллинне было выписано 15 362 штрафов на общую сумму 308 634 евро.
В октябре в общественном транспорте безбилетных оштрафовали 748 раз на общую сумму 14 922 евро, за неправильную парковку - 2963 раз на общую сумму 59 150 евро.
В октябре разъяснительные беседы провели 946, а в сентябре 920 раз.