На PÖFF покажут лучшие фильмы из Эстонии, Латвии и Литвы

Baltic Competition проводится во второй раз и представляет собой подборку лучших фильмов года из Латвии, Литвы и Эстонии. Кинокартины отбирают члены команды, ответственные за другие программы кинофестиваля. Миссия конкурса – представить кино из стран Балтии международной индустрии и кинокритикам, познакомить с ним зрителей фестиваля и наладить связи между кинематографистами региона. Программу будет оценивать международное профессиональное жюри, состав которого будет объявлен в ноябре.

«Идея проведения Baltic Competition существовала уже давно, но мы были вынуждены отказаться от нее, потому что в трудный период 90-х и большую часть 00-х годов кинематограф трех стран переживал спад, – прокомментировала директор фестиваля Тийна Локк. Возобновляя проведение Baltic Competition в прошлом году на фоне увеличенного финансирования индустрии в честь празднования столетия всех трех стран, мы на самом деле боялись, что это станет единоразовой акцией и что количество и качество выпускаемой продукции снова упадет. Мы крайне рады констатировать, что не только наши страхи оказались беспочвенными, но и результат превзошел все ожидания. Получилась очень разнообразная программа с большим количеством замечательных фильмов, некоторые из которых уже добились международного признания, а другие, надеюсь, сделают это после премьерных показов на PÖFF!»

Эстония

Фильм совместного производства Эстонии и Латвии «Бессмертный» раскрывает современный российский социальный механизм, который производит лояльных государственных патриотов и, кажется, не отличается от методов, использовавшихся в политических системах прошлого века. Фильм Ксении Охапкиной получил приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Карловых Варах и на нескольких других фестивалях по всему миру и был номинирован на премию американской киноакадемии Оскар в категории «Документальный фильм».

Манфред Майнокиви представляет свою свежую документальную биографию «В постели с писателем», портрет противоречивого эстонского писателя Пеэтера Сайтера сразу после его развода. Мы следуем за Саутером по сценам эстонского искусства и андеграунда, в ходе чего он размышляет о браке, женщинах, сексе и старении.

Второй документальный фильм Владимира Логинова «Праздник» показывает проводимое уже на протяжении двадцати лет в небольшом эстонском городке мероприятие – ярмарку на украинскую тему, во время которой проходит конкурс красоты. Наблюдая за сообществом, состоящим в основном из национальных меньшинств Эстонии, фильм также исследует, может ли красота быть объектом конкуренции, и как мы должны понимать феномен конкурсов красоты в современном мире.

Объездив весь мир со своей дебютной работой «Боковой ветер», Мартти Хельде возвращается с игровым фильмом «Скандинавская тишина», который в необычной манере повествует о человеке, воссоединившемся со своей сестрой после нескольких лет в тюрьме. Фильм был показан на МКФ в Карловых Варах и в Пусане.