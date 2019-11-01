На PÖFF покажут лучшие фильмы из Эстонии, Латвии и Литвы

В программу 23-го Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» вошли 15 фильмов, представляющие кинематограф трех стран Балтии. Специальная программа включает девять игровых, пять документальных и один анимационный фильм.
Baltic Competition проводится во второй раз и представляет собой подборку лучших фильмов года из Латвии, Литвы и Эстонии. Кинокартины отбирают члены команды, ответственные за другие программы кинофестиваля. Миссия конкурса – представить кино из стран Балтии международной индустрии и кинокритикам, познакомить с ним зрителей фестиваля и наладить связи между кинематографистами региона. Программу будет оценивать международное профессиональное жюри, состав которого будет объявлен в ноябре.
«Идея проведения Baltic Competition существовала уже давно, но мы были вынуждены отказаться от нее, потому что в трудный период 90-х и большую часть 00-х годов кинематограф трех стран переживал спад, – прокомментировала директор фестиваля Тийна Локк. Возобновляя проведение Baltic Competition в прошлом году на фоне увеличенного финансирования индустрии в честь празднования столетия всех трех стран, мы на самом деле боялись, что это станет единоразовой акцией и что количество и качество выпускаемой продукции снова упадет. Мы крайне рады констатировать, что не только наши страхи оказались беспочвенными, но и результат превзошел все ожидания. Получилась очень разнообразная программа с большим количеством замечательных фильмов, некоторые из которых уже добились международного признания, а другие, надеюсь, сделают это после премьерных показов на PÖFF!»
Эстония
Фильм совместного производства Эстонии и Латвии «Бессмертный» раскрывает современный российский социальный механизм, который производит лояльных государственных патриотов и, кажется, не отличается от методов, использовавшихся в политических системах прошлого века. Фильм Ксении Охапкиной получил приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Карловых Варах и на нескольких других фестивалях по всему миру и был номинирован на премию американской киноакадемии Оскар в категории «Документальный фильм».
Манфред Майнокиви представляет свою свежую документальную биографию «В постели с писателем», портрет противоречивого эстонского писателя Пеэтера Сайтера сразу после его развода. Мы следуем за Саутером по сценам эстонского искусства и андеграунда, в ходе чего он размышляет о браке, женщинах, сексе и старении.
Второй документальный фильм Владимира Логинова «Праздник» показывает проводимое уже на протяжении двадцати лет в небольшом эстонском городке мероприятие – ярмарку на украинскую тему, во время которой проходит конкурс красоты. Наблюдая за сообществом, состоящим в основном из национальных меньшинств Эстонии, фильм также исследует, может ли красота быть объектом конкуренции, и как мы должны понимать феномен конкурсов красоты в современном мире.
Объездив весь мир со своей дебютной работой «Боковой ветер», Мартти Хельде возвращается с игровым фильмом «Скандинавская тишина», который в необычной манере повествует о человеке, воссоединившемся со своей сестрой после нескольких лет в тюрьме. Фильм был показан на МКФ в Карловых Варах и в Пусане.
Самый кассовый фильм в истории страны – экранизация классики «Правда и справедливость» – стал первым игровым фильмом Танеля Тоома. Ранее режиссер был удостоен премии Студенческой академии за короткометражку «Признание». История повествует о многолетней вражде двух соседей во второй половине 19-го века.
«Единорог» – комедийное описание мировой и местной культуры стартапов, ставшее вторым игровым фильмом Рейна Ранну, который сам является активным инвестором и предпринимателем. Сейчас завершается его успешный выход в прокат в кинотеатрах Эстонии.
Латвия
«В гостях» – это фантастический мультипликационный фильм о кульминации 3,5-летнего творческого пути одного художника, режиссером, аниматором и составителем которой выступил Гинтс Зильбалодис. Фильм демонстрировался на многочисленных фестивалях по всему миру, включая Анси, Токио, Фантазию и Ситжес.
В художественном фильме Яниса Абеле «Елгава 94», освещающем смутные времена в постсоветской Латвии, показан период, когда подростки были одержимы хеви-металлом.
Премьера второго игрового фильма Юриса Курсиетиса «Олег» состоялась в рамках программы Каннского кинофестиваля Quinzaine des Realiseteurs. Это грубая, захватывающая история о латвийских рабочих мигрантах, которые ищут лучшей жизни в Бельгии и делают это не всегда в рамках закона.
Лайла Пакальнина представляет документальный фильм «Ложка», который следует по «жизненному циклу» и географическому пути пластиковой ложки в экономической системе глобализации. Работы этого режиссера многократно входили в программу PÖFF, дважды – в Official Selection.
Литва
Аисте Жегулите представляет Animus Animalis – документальный фильм о таксидермисте, оленеводе и сотруднике музея, который ведет нас по странному миру, в котором грань между реальным и искусственным становится незаметной. Фильм демонстрировался на многочисленных фестивалях по всему миру, включая Международный фестиваль документального и анимационного кино в Лейпциге и Брюссельский МКФ, где он выиграл приз за лучший европейский фильм.
Во втором фильме режиссера Игнаса Йонинаса «Невидимая» рассказывается история бывшего танцора Йонаса, который притворяется слепым, чтобы участвовать в танцевальном конкурсе на ТВ, в то время как между ним и его партнершей по танцу возникают интимные и эмоциональные отношения. Вскоре появляется кто-то из его прошлого, кто знает о страшной тайне былых лет. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Дебютная работа Томаса Венгриса «Родина» возвращает нас в 1992 год, когда после падения железного занавеса мать-одиночка и ее 12-летний сын приезжают в Литву после длительного пребывания в США, чтобы вернуть недвижимость, которая десятилетия назад принадлежала родителям женщины и была отобрана при их отправке в трудовые лагеря. Международная премьера фильма состоялась на Пусанском международном кинофестивале.
Историческая драма Каролиса Каупиниса Nova Lithuania разворачивается в 1938 году, когда молодое литовское государство отмечает двадцатилетие независимости, а ситуация в Европе становится все более напряженной. Географ Феликсас Груодис представляет новую разработку и предлагает создать «резервную Литву» за границей, куда жители страны могут переехать в случае опасности, и начинает искать поддержки со стороны политической элиты.
Легенда литовского кинематографа Альгимантас Пуйпа представляет фильм «Другая сторона тишины». Это вдохновленный книгой шведского писателя Торгни Линдгрен «Шмелиный мед» рассказ о двух братьях, живущих в одной деревне на противоположных берегах одного водоема, но ненавидящих друг друга из-за былой влюбленности в одну девушку.
Билеты на киносеансы Baltic Competition уже в продаже.
23-й Таллиннский кинофестиваль "Темные ночи" будет проходить с 15 ноября по 1 декабря.
ФИЛЬМЫ
«Бессмертный» (Surematu), 2019, Эстония-Латвия, режиссер: Ксения Охапкина | Эстонская премьера
«В постели с писателем» (Kirjanikuga voodis), 2019, Эстония, режиссер: Манфред Вайнокиви | Эстонская премьера
«Праздник», 2019, Эстония-Белоруссия, режиссер: Владимир Логинов | Эстонская премьера
«Скандинавская тишина» (Skandinaavia vaikus), 2019, Эстония-Франция-Бельгия, режиссер: Мартти Хельде
«Правда и справедливость» (Tõde ja õigus), 2019, режиссер: Танель Тоом
«Единорог» (Ükssarvik), 2019, Эстония, режиссер: Рейн Ранну
«В гостях» (Projām), 2019, Латвия, режиссер: Гинтс Зильбалодис | Эстонская премьера
«Елгава 94», 2019, Латвия, режиссер: Янис Абеле | Международная премьера
«Олег» (Oļegs), 2019, Латвия-Бельгия-Литва-Франция, режиссер: Юрис Курсиетис | Эстонская премьера
«Ложка» (Karote), 2019, Латвия-Литва-Норвегия, режиссер: Лайла Пакальнина | Эстонская премьера
«Animus Animalis (История о людях, животных и вещах)», 2019, Литва, режиссер: Аисте Жегулите | Эстонская премьера
«Невидимая» (Nematoma), 2019, Литва-Латвия-Украина-Испания, режиссер: Игнас Йонинас | Эстонская премьера
«Родина» (Gimtine), 2019 Литва-Латвия-Германия-Греция, режиссер: Томас Венгрис | Эстонская премьера
Nova Lithuania, 2019, Литва, режиссер: Каролис Каупинис | Эстонская премьера
Другая сторона тишины (Kita Tylos Pusė), 2019, Литва, режиссер: Альгимантас Пуйпа | Эстонская премьера