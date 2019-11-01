Пт, 1.11.2019
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  • Кандидатом на пост министра внешней торговли от EKRE стал Каймар Кару

Кандидатом на пост министра внешней торговли от EKRE стал Каймар Кару

Kaimar Karu.

ФОТО: Kaimar Karu Facebooki profiil

Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от Консервативной народной партии (EKRE) стал магистр философии Каймар Кару, пишет Rus.ERR.

Как сообщила пресс-служба EKRE, Кару - эксперт с многолетним международным опытом в области управления информационными технологиями.

За свою карьеру он работал на различных должностях в ИТ-секторе, трудился как в частном, так и в государственном секторах, а также консультировал ряд государственных учреждений Эстонии.

Последние шесть лет Кару жил и работал в Лондоне, где работал в международной компании AXELOS.

"Думаю, что нечасто выпадает возможность вернуть стране свой опыт Эстонии, в которой я получил хорошее образование, ставшее основой для успешной карьеры", – прокомментировал Кару свое решение принять предложение занять министерский пост.

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