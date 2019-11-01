Кандидатом на пост министра внешней торговли от EKRE стал Каймар Кару

Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от Консервативной народной партии (EKRE) стал магистр философии Каймар Кару, пишет Rus.ERR.
Как сообщила пресс-служба EKRE, Кару - эксперт с многолетним международным опытом в области управления информационными технологиями.
За свою карьеру он работал на различных должностях в ИТ-секторе, трудился как в частном, так и в государственном секторах, а также консультировал ряд государственных учреждений Эстонии.
Последние шесть лет Кару жил и работал в Лондоне, где работал в международной компании AXELOS.
"Думаю, что нечасто выпадает возможность вернуть стране свой опыт Эстонии, в которой я получил хорошее образование, ставшее основой для успешной карьеры", – прокомментировал Кару свое решение принять предложение занять министерский пост.