Кандидатом на пост министра внешней торговли от EKRE стал Каймар Кару

Как сообщила пресс-служба EKRE, Кару - эксперт с многолетним международным опытом в области управления информационными технологиями.

За свою карьеру он работал на различных должностях в ИТ-секторе, трудился как в частном, так и в государственном секторах, а также консультировал ряд государственных учреждений Эстонии.

Последние шесть лет Кару жил и работал в Лондоне, где работал в международной компании AXELOS.