Пт, 1.11.2019
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Фото: на шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП
Дополнено в 15:05! Три человека доставлены в больницу

Сегодня, 1 ноября, в 13.32 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 64,4-ом км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, вблизи Мустла произошло тяжелое ДТП.

По данным сайта Tarktee.ee, движение на месте происшествия нарушено. Приложение Waze сообщает, что в районе Мустла образовались пробки.

Движение возле Мустла около 14.

ФОТО: kuvatõmmis Waze'ist

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сказала, что, по предварительным данным, на шоссе столкнулись автомобили Kia и Volkswagen. Другие обстоятельства аварии выясняются.

Находящийся на месте ДТП журналист Järva Teataja побеседовал с водителем Volkswagen, который сильно не пострадал. По его словам, он ехал в сторону Тарту со скоростью 80-90 км/ч и пошел на обгон грузовика. Во время обгона он столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем. Водитель признал свою вину.

В Kia с российскими номерами, по предварительным данным, было три человека - двое взрослых и один ребенок. Райдла уточнила, что все трое были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

В ДТП пострадал и третий автомобиль, но никто из людей, к счастью, не получил травм.

В 14.11 движение в одну сторону было нарушено, на месте движение регулирует полиция. Спасатели также работают на месте происшествия.

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