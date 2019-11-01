Фото: на шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП

По данным сайта Tarktee.ee, движение на месте происшествия нарушено. Приложение Waze сообщает, что в районе Мустла образовались пробки.

Движение возле Мустла около 14. ФОТО: kuvatõmmis Waze'ist

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сказала, что, по предварительным данным, на шоссе столкнулись автомобили Kia и Volkswagen. Другие обстоятельства аварии выясняются.

Находящийся на месте ДТП журналист Järva Teataja побеседовал с водителем Volkswagen, который сильно не пострадал. По его словам, он ехал в сторону Тарту со скоростью 80-90 км/ч и пошел на обгон грузовика. Во время обгона он столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем. Водитель признал свою вину.

В Kia с российскими номерами, по предварительным данным, было три человека - двое взрослых и один ребенок. Райдла уточнила, что все трое были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

В ДТП пострадал и третий автомобиль, но никто из людей, к счастью, не получил травм.