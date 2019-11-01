Приход Lidl в Эстонию под вопросом? Местные жители вставляют палки в колеса

Правда, здесь истцами выступают не конкуренты, а владельцы квартиры в соседнем доме, и среди них - близкий родственник владельца известного адвокатского бюро. По словам же представителя девелопера, за этими жалобами торчат уши конкурентов.

Еще весной этого года три женщины, живущие рядом с будущим магазином Lidl, подали жалобу против производства по оформлению условий проектировки магазина.

Тот факт, что немецкий бизнес-гигант проектирует магазин путем получения условий проектирования, важен, потому что обычно объекты такого размера строятся с детальной планировкой, что, в свою очередь, позволяет любому заинтересованному лицу участвовать в процессе, например, подавая жалобы и предложения о внесении изменений.

Так, по данным Tartu Postimees, произошло, например, недавно в Тарту, где судебную жалобу против планирования магазина Lidl на Калда-теэ подала Maxima, у которой поблизости расположено четыре магазина. Представители города Тарту сочли, что их втянули в конкурентную войну.

Однако при выдаче проектных условий право вставить свое слово в процесс планирования имеют только владельцы соседних объектов недвижимости.

В начале лета сухой и бюрократический, на первый взгляд, спор стал гораздо интереснее. В частности, три частных лица подтвердили городу, что в апреле этого года присяжный адвокат юридической фирмы LinkLAW Вейко Вийсилехт предоставил ложную информацию о строительстве магазина на соседнем с ними участке. По словам жителей дома, жалобы соседей совпали по времени с предоставленной Вийсилехтом информацией.

Когда же в мае горуправа провела собрание, предполагаемая ложная информация была опровергнута, и жалобы вскоре были отозваны.

Вийсилехт сказал изданию Pärnu Postimees, что из-за профессиональных требований он не может говорить на эту тему. Однако он заверил, что не предоставлял жителям дома на Рижском шоссе,102 ложной информации о проекте магазина Lidl.

После того, как жалобы женщин не дошли до суда, в середине лета квартиру в том же доме приобрел Атс Тамме - близкий родственник акционера и члена правления юридической фирмы LinkLAW Тоомаса Тамме.

Новоиспеченный владелец квартиры сразу же ринулся защищать свои права и интересы, потому что после приобретения квартиры он якобы узнал, что на соседнем участке планируется магазин.

Уже в сентябре представляющий Атса Тамме присяжный адвокат Яко Лаанемяги из юридической фирмы Reinmaa & Partnerid подал в Таллиннский административный суд апелляцию c намерением отменить два решения горуправы Пярну: от апреля прошлого года, которым город аннулировал действовавшую ранее детальную планировку участка на Рижском шоссе,106, и от ноября прошлого года, которым город выдал условия проектировки для строительства здания коммерческого назначения.