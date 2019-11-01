Приход Lidl в Эстонию под вопросом? Местные жители вставляют палки в колеса

Торговый гигант Lidl уверенно придерживается плана по открытию в Эстонии в ближайшем будущем большого числа магазинов. Однако выйти на новый рынок не так просто, потому что во многих местах споры вокруг планировок магазинов находятся на рассмотрении в суде или на пути к нему. Интересные споры разгорелись в Пярну, пишет Pärnu Postimees.
Правда, здесь истцами выступают не конкуренты, а владельцы квартиры в соседнем доме, и среди них - близкий родственник владельца известного адвокатского бюро. По словам же представителя девелопера, за этими жалобами торчат уши конкурентов.
Еще весной этого года три женщины, живущие рядом с будущим магазином Lidl, подали жалобу против производства по оформлению условий проектировки магазина.
Тот факт, что немецкий бизнес-гигант проектирует магазин путем получения условий проектирования, важен, потому что обычно объекты такого размера строятся с детальной планировкой, что, в свою очередь, позволяет любому заинтересованному лицу участвовать в процессе, например, подавая жалобы и предложения о внесении изменений.
Так, по данным Tartu Postimees, произошло, например, недавно в Тарту, где судебную жалобу против планирования магазина Lidl на Калда-теэ подала Maxima, у которой поблизости расположено четыре магазина. Представители города Тарту сочли, что их втянули в конкурентную войну.
Однако при выдаче проектных условий право вставить свое слово в процесс планирования имеют только владельцы соседних объектов недвижимости.
В начале лета сухой и бюрократический, на первый взгляд, спор стал гораздо интереснее. В частности, три частных лица подтвердили городу, что в апреле этого года присяжный адвокат юридической фирмы LinkLAW Вейко Вийсилехт предоставил ложную информацию о строительстве магазина на соседнем с ними участке. По словам жителей дома, жалобы соседей совпали по времени с предоставленной Вийсилехтом информацией.
Когда же в мае горуправа провела собрание, предполагаемая ложная информация была опровергнута, и жалобы вскоре были отозваны.
Вийсилехт сказал изданию Pärnu Postimees, что из-за профессиональных требований он не может говорить на эту тему. Однако он заверил, что не предоставлял жителям дома на Рижском шоссе,102 ложной информации о проекте магазина Lidl.
После того, как жалобы женщин не дошли до суда, в середине лета квартиру в том же доме приобрел Атс Тамме - близкий родственник акционера и члена правления юридической фирмы LinkLAW Тоомаса Тамме.
Новоиспеченный владелец квартиры сразу же ринулся защищать свои права и интересы, потому что после приобретения квартиры он якобы узнал, что на соседнем участке планируется магазин.
Уже в сентябре представляющий Атса Тамме присяжный адвокат Яко Лаанемяги из юридической фирмы Reinmaa & Partnerid подал в Таллиннский административный суд апелляцию c намерением отменить два решения горуправы Пярну: от апреля прошлого года, которым город аннулировал действовавшую ранее детальную планировку участка на Рижском шоссе,106, и от ноября прошлого года, которым город выдал условия проектировки для строительства здания коммерческого назначения.
Интересно, что Атс Тамме слышал о планах развития Lidl из открытых источников, в то время как связанное с его близким родственником-адвокатом бюро некоторое время занималось направленными против магазина жалобами, а Лаанемяги даже связывают с Виисилехтом деловые отношения.
Ни Лаанемяги, ни его клиент не хотели обсуждать этот вопрос или объяснять, была ли смена собственника совпадением, и как она связана с развитием Lidl в Пярну. Отказ от разговора они обосновали продолжающимся правовым спором.
Владелец разрабатывающей здание магазина фирмы P-Trucks Раймонд Пярн считает, что согласно логике подачи жалоб, любой может остановить проект в любое время, просто приобретя недвижимость.
По словам Пярна, на реальные первопричины спора явно указывает судебная тяжба в Тарту, где Maxima оспаривает планировку Lidl. "Против Lidl работает не одна юридическая фирма, а сразу много. Это полный бред!», - считает Пярн, который уверен, что речь тут идет о бросании конкурентами палок в колеса Lidl.
Действительно, можно увидеть, что бюро LinkLAW проявило большой интерес к защите интересов соседнего с будущим магазином Lidl многоквартирного дома и его жителей. На вопрос, представляет ли бюро интересы розничной сети, которая хочет предотвратить приход в Пярну немецкого торгового гиганта, ведущий партнер юридической фирмы LinkLAW Тоомас Тамме отвечать не захотел.
Сейчас в разных судах в рассмотрении находятся две жалобы. Пресс-секретарь Таллиннского административного и окружного суда Аннели Вилу сказала, что ситуация должна проясниться в начале этого месяца. На самом деле, пока неясно, продвинется ли судебный процесс вперед, потому что после направленных в первой половине октября запросов у квартиры, которая играет ключевую роль, снова сменился владелец.
«Если Атс Тамме больше не является владельцем квартиры в соседнем доме, строительство магазина не может нарушать его субъективные права», - сказал пресс-секретарь горуправы Пярну Теэт Роосаар.
Редакция также попыталась связаться с представителем Атса Тамме Яко Лаанемяги, чтобы спросить, что будет дальше. К сожалению, на момент появления статьи связаться с адвокатом не удалось.