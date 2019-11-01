Картина дня: тяжелая авария, проблемы Lidl в Эстонии и мошенничество сотрудников фирм недвижимости

Гибель троих детей в Какумяэ: виновным в утечке газа был признан отец

В пятницу, 1 ноября, Харьюский уездный суд признал виновным отца семейства, из-за неумелых действий которого в его доме произошла утечка угарного газа и погибли трое детей. Читать далее...

Сотрудники КаПо задержали подозреваемую в получении взяток судью

Судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк предъявили подозрение в вымогательстве и получении взяток, представлении ложных данных, а также в незаконном распространении личных данных. Читать далее...

Пенсии уменьшатся, а налоги вырастут? Банк Эстонии оценил влияние пенсионной реформы на жизнь людей

Проанализировав влияние пенсионной реформы, Банк Эстонии заявил, что не рекомендует делать накопительную пенсию добровольной, поскольку в будущем это может привести к уменьшению размера пенсий по старости. Этот шаг также приведет к усилению налогового давления. Читать далее...

В рамках дела о коррупции в Тартуском суде задержан известный присяжный адвокат

В рамках расследования дела о коррупции в отношении судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк в четверг полиция задержала известного присяжного адвоката Олева Куклане. Читать далее...

Ущерб в 500 000 евро: в Эстонии сотрудников фирм недвижимости подозревают в мошенничестве

Как сообщает Ляэнеская окружная прокуратура, в начале этой недели сотрудники отдела расследований Налогово-таможенного департамента задержали в Пярну людей, которые подозреваются в сокрытии налоговых обязательств по сделкам с недвижимостью. Читать далее...

Незаконная сеть лекарств отлавливает эстонцев при помощи поддельных идентичностей

После обращения Postimees Ветеринарно-пищевой департамент дополнил список запрещенных лекарств. Несколько человек, ставших жертвами обмана, планируют обратиться в полицию. Читать далее...

Приход Lidl в Эстонию под вопросом? Местные жители вставляют палки в колеса

Торговый гигант Lidl уверенно придерживается плана по открытию в Эстонии в ближайшем будущем большого числа своих магазинов. Однако выйти на новый рынок не так просто, потому что во многих местах споры вокруг планировок магазинов находятся на рассмотрении в суде или на пути к нему. Интересные споры разгорелись в Пярну. Читать далее...

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП

Сегодня, 1 ноября, в 13.32 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 64,4-ом км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, вблизи Мустла произошло тяжелое ДТП. Читать далее...

Кандидатом на пост министра внешней торговли от EKRE стал Каймар Кару

Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от Консервативной народной партии (EKRE) стал магистр философии Каймар Кару. Читать далее...

Полиция ищет бесследно пропавшую 21-летнюю девушку: ее жизни и здоровью может угрожать опасность

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей сегодня из дома в Тарту и пропавшей 21-летней Анники. Читать далее...

Замученная лечением: пациентка готова судиться с клиникой

Комиссия по надзору за качеством лечения при Министерстве социальных дел признала недостаточным лечение перелома у пациентки, поскольку клиника не направила ее вовремя на необходимую в таких случаях операцию. Читать далее...

Противники проводящихся в Тарту LGBT-обсуждений пообещали сжечь молодежный центр

В Тарту набирает обороты безобразное противостояние запланированному на сегодня вечеру обсуждений вопроса сексуальных меньшинств, организованного по инициативе молодежного центра Lille. Читать далее...

Туристов подводит невнимательность: почему электронная виза не гарантирует въезд в Россию?

Жители Эстонии активно используют возможность попасть в Россию по введенной ровно месяц назад бесплатной электронной визе. Но этому препятствует их собственная невнимательность. Читать далее...

Убытки торгового центра T1 исчисляются миллионами

Открытый в таллиннском районе Юлемисте в ноябре прошлого года торговый центр T1 Mall of Tallinn за первые девять месяцев этого года принес своему владельцу, компании Pro Kapital, убытки в размере около 3 млн евро. Читать далее...

Главный редактор Postimees объявил о своей отставке

Главный редактор Postimees Пеэтер Хельме сегодня объявил о своей отставке. Читать далее...

Scania обращается в Государственный суд с жалобой на Таллинн

Scania Eesti оспорит в Государственном суде результаты тендера по закупке для Таллинна ста автобусов, работающих на газе. Читать далее...

Посольство РФ в Эстонии предупреждает об опасности аварий с участием военной техники