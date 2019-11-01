Фото: дом для летнего отдыха на пляже в Эстонии

Молодой архитектор Ханна Каритс создала проект этого дома для летнего отдыха, который был построен на пляже, близ деревни Матси в Пярнуском уезде. Проект состоит из двух черных зданий с двускатными крышами, которые соединяются деревянным настилом. Из окон дома открывается красивый вид на море. На защищенной от ветра и затененной деревьями террасе архитектор предусмотрела джакузи для спокойного времяпрепровождения и созерцания водных просторов.