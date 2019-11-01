Фото: дом для летнего отдыха на пляже в Эстонии

Сайт об архитектуре Hqroom, который регулярно знакомит нас с интересными зданиями в различных странах мира, отметил и эстонский дом, построенный в Пярнумаа.
Молодой архитектор Ханна Каритс создала проект этого дома для летнего отдыха, который был построен на пляже, близ деревни Матси в Пярнуском уезде. Проект состоит из двух черных зданий с двускатными крышами, которые соединяются деревянным настилом. Из окон дома открывается красивый вид на море. На защищенной от ветра и затененной деревьями террасе архитектор предусмотрела джакузи для спокойного времяпрепровождения и созерцания водных просторов.
Большее по размеру здание является главным домом, в то время как меньший блок играет роль гостевого. Стеклянный фасад основной резиденции впускает внутрь вечно меняющиеся в зависимости от сезона и времени суток виды, тем самым меняя восприятие интерьера.
Интерьер, в отличие от фасадов, светлый, и внутренняя отделка тем самым противопоставлена абсолютно черному облику дома снаружи. Мебель и текстиль подчеркивают атмосферу пляжного отдыха, стены и потолки отделаны березой.