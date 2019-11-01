Финской компании Veho разрешено приобрести эстонского автодилера Silberauto

Ранее в этом месяце разрешение на покупку Silberauto выдал и Департамент конкуренции Эстонии. Для сделки еще необходимо одобрение концерна Daimler, который производит автомобили Mercedes-Benz, сообщает BNS.

Когда сделка будет завершена, Veho будут принадлежать 100% акций Silberauto и 100% акций Silberauto Estonia - финская компания косвенно приобретет через последнюю 100% акций предприятия Silwi Autoehituse Aktsiaselts.

Литовская Silberauto продает транспортные средства Mercedes-Benz, Unimog и Mitsubishi Center Fuso. Компания в прошлом году достигла рекордно высокого оборота – 269 млн евро, ее чистая прибыль составила 1,881 млн евро.