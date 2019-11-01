Пт, 1.11.2019
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Финской компании Veho разрешено приобрести эстонского автодилера Silberauto

Eesti suurim automüügikontsern Silberauto võtab pettasaamist kui õppetundi..

ФОТО: Toomas Huik.

Совет по конкуренции Литвы позволил финской компании Veho приобрести компанию Silberauto, которая импортирует и продает в Литве и Эстонии автомобили марки Mercedes-Benz.

Ранее в этом месяце разрешение на покупку Silberauto выдал и Департамент конкуренции Эстонии. Для сделки еще необходимо одобрение концерна Daimler, который производит автомобили Mercedes-Benz, сообщает BNS.

Когда сделка будет завершена, Veho будут принадлежать 100% акций Silberauto и 100% акций Silberauto Estonia - финская компания косвенно приобретет через последнюю 100% акций предприятия Silwi Autoehituse Aktsiaselts.

Литовская Silberauto продает транспортные средства Mercedes-Benz, Unimog и Mitsubishi Center Fuso. Компания в прошлом году достигла рекордно высокого оборота – 269 млн евро, ее чистая прибыль составила 1,881 млн евро.

Единственный акционер литовского предприятия – эстонская Silberauto.

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