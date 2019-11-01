Пт, 1.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Токио не будет препятствовать МОК в переносе марафона ОИ-2020

Токио не будет препятствовать МОК в переносе марафона ОИ-2020

The Olympic flag (L) and the logo of the Tokyo 2020 are displayed during the official flag arrival ceremony at the Tokyo's Haneda airport on August 24, 2016. The Olympic flag arrived in Tokyo on August 24, as Japan's capital gears up to host the 2020 Games, with officials promising smooth sailing after Rio's sometimes shaky 2016 instalment. / AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI

ФОТО: KAZUHIRO NOGI/AFP

Власти столицы Японии не будут препятствовать Международному олимпийскому комитету (МОК) в переносе места проведения марафона на Олимпийских играх-2020 из Токио в Саппоро, хотя и не согласны с таким решением, заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ранее МОК объявил, что марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на летней Олимпиаде-2020 планируется перенести в Саппоро, где температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в Токио. Также МОК назвал нецелесообразным предложение о переносе соревнований на 3 часа ночи или 5 часов утра (ради проведения их в Токио) из-за проблем с транспортировкой и сложности съемок в темноте.

В пятницу на заседании четырехсторонней комиссии, в составе которой были глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, Коикэ, глава оргкомитета Игр Ёсиро Мори и министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото, было принято окончательное решение перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро - главный административный центр губернаторства Хоккайдо. Для Токио это было вынужденное решение: город уже понес значительные траты для мер по смягчению жары, которая и стала в конце концов причиной для переноса.

"Мы не можем согласиться с МОК, но мы не будем препятствовать этому решению МОК, так как они вправе принять окончательное решение. Другими словами, это решение без соглашения", - цитирует Коикэ агентство АФП.

Ёсиро Мори, бывший соратник Коикэ по партии, поблагодарил ее за это решение.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ