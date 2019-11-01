Токио не будет препятствовать МОК в переносе марафона ОИ-2020

Ранее МОК объявил, что марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на летней Олимпиаде-2020 планируется перенести в Саппоро, где температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в Токио. Также МОК назвал нецелесообразным предложение о переносе соревнований на 3 часа ночи или 5 часов утра (ради проведения их в Токио) из-за проблем с транспортировкой и сложности съемок в темноте.

В пятницу на заседании четырехсторонней комиссии, в составе которой были глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, Коикэ, глава оргкомитета Игр Ёсиро Мори и министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото, было принято окончательное решение перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро - главный административный центр губернаторства Хоккайдо. Для Токио это было вынужденное решение: город уже понес значительные траты для мер по смягчению жары, которая и стала в конце концов причиной для переноса.

"Мы не можем согласиться с МОК, но мы не будем препятствовать этому решению МОК, так как они вправе принять окончательное решение. Другими словами, это решение без соглашения", - цитирует Коикэ агентство АФП.

Ёсиро Мори, бывший соратник Коикэ по партии, поблагодарил ее за это решение.