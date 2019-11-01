В Нарве впервые прошли соревнования по робототехнике среди начинающих

Преподаватель физики и информатики Нарвской Ваналиннаской государственной школы Яна Кирс рассказала, что в городе не хватало соревнования для начинающих:

“Мы ездили с ребятами на соревнования. А в таких общеэстонских соревнованиях как Robotex или RoboMiku обычно участвуют ученики, которые давно занимаются. Тем, кто только-только начали, очень трудно выиграть, потому что, например, RoboMiku - в ноябре. А за три месяца - сентябрь, октябрь и ноябрь - подготовиться к мероприятию очень сложно. Поэтому мы решили провести соревнования именно для начинающих. Таких оказалось много - пришло 20 участников, среди них есть команды по одному и два человека, всего - 15 команд из шести школ”.

Роботы соревновались в трех дисциплинах - сумо, где соперника нужно вытолкать за пределы круга, гонки на скорость и прохождение трассы с помощью датчиков. После того, как робот включается, он все делает сам, поэтому победа или поражение зависит от того, как школьники его сконструировали и какую программу написали. Учатся этому они в школьных кружках после основных уроков.

В соревнованиях по сумо и по прохождению сложной трассы победили роботы из Кесклиннаской гимназии, в гонках самыми быстрыми оказались машины из Солдинаской гимназии.

“У нас мощности не хватило, - объяснил причины поражения своего робота в одном из поединков по суму шестиклассник Гордон из Пяхклимяэской гимназии. - Можно переставлять шестеренки и добиться большей скорости или большей мощности. Еще мы думали, что противника можно перевернуть, и специально делали конструкцию для этого. Можно выиграть за счет программы - объехать противника или перевернуть его”.

Во время подготовки к соревнованиям роботов школьники изучают программирование. ФОТО: Николай Андреев

Роботов школьники собирают из специально разработанного для этого конструктора Lego EV3.