Учащимся года стал житель Таллинна, потерявший зрение из-за редкой и тяжелой болезни

Вице-канцлер Министерства образования и науки Роберт Липпин в своей речи сказал, что истории людей, чьи кандидатуры были представлены на конкурс, хорошо иллюстрируют необходимость менять свою жизнь в соответствии с изменениями окружающего нас мира: «Кому-то пришлось вернуться к давно заброшенной учебе, кому-то – начать с самого начала. Своим примером вы меняете мир, сообщаете ему о том, что обучение – ценная и необходимая часть успешной жизни».

Учащемуся года Якоб Йыгисуу, потерявшему зрение из-за редкой и тяжелой болезни, пришлось оставить работу архитектором. Он нашел новое призвание – теперь он работает консультантом по закадровому описанию. При содействии Кассы по безработице Якоб создал собственное предприятие и порой справляется со своим бизнесом куда лучше тех, кто находится в полном здравии. Помимо освоения новой профессии Якоб поставил себе цель получить медаль в лыжном спорте на паралимпиаде-2022 в Пекине. Это говорит о его воле и стремлении жить полноценной жизнью. Самую активную поддержку Учащемуся года оказывают его мать Леа и собака-поводырь Лайф.

Приз зрительских симпатий получил Павел Сысоев из Пярнумаа – в возрасте 40 лет он не побоялся вернуться в основную школу, которую бросил много лет назад, и снова пойти в восьмой класс. Этой весной Павел закончил гимназию с серебряной медалью. Образование придало ему уверенности в себе, а полученные знания открыли новые перспективы на рынке труда.

Специальную премию Учащегося года получила Тамара Тухкунен из Ида-Вирумаа, которой неожиданно предложили работу библиотекаря в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета. Ее усердие не осталось без внимания и Тамаре предложили стать инфоспециалистом. Для этого ей пришлось быстро учить как эстонский язык, так и осваивать профессию. На сегодняшний день Тамара владеет эстонским на уровне В1, что в ее возрасте встречается не так часто. Тамара ежедневно помогает студентам в поиске информации, оформлении работ, редактировании и правописании. Поупражняться в эстонском языке к Тамаре приходят и коллеги по колледжу. Успешно проработав на новом месте уже год, Тамара стала гораздо увереннее в себе и своим примером она вдохновляет других на то, чтобы учиться чему-то новому и подниматься выше по карьерной лестнице.

Также на мероприятии отметили 5 начинаний, связанных с обучением взрослых:

Программа обучения гидов Харьюмаа;

Деревенский университет Ярвамаа;

Языковое кафе Таллиннской центральной библиотеки;

Серия семинаров и учебных поездок для предпринимателей Кихну;

Нарвский фестиваль обществоведения «Учатся все!»