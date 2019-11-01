Почти половина проверенных магазинов недостаточно хорошо прячут алкоголь

Вступившие в силу в июне ограничения по экспонированию алкоголя обязывают размещать алкоголь отдельно от остального товара, а также ограничивать его видимость за пределами торговой точки.

Департамент проверил исполнение требования в 173 торговых точках, и в ходе проверки выяснилось, что 99 магазинов, то есть 43 процента торговцев не лучшим способом обеспечили исполнение действующего требования.

«В магазинах, где требования по экспонированию алкогольных напитков по-прежнему не были выполнены, мы обратили внимание торговцев на выявленные недочеты и объяснили суть предъявляемых требований», - объяснила руководитель службы торговли департамента Биргит Валгус.

Основные нарушения заключались в том, что алкогольные напитки не были отделены от остального товара, они были видны при входе в магазин розничной торговли, также их можно видеть в кассе при оплате товара.

Также департамент проверил экспонирование табачных изделий, поскольку с 1 июля вступили в силу и поправки к Закону о табаке, согласно которым табачные изделия и товар, содержащий табак, запрещено выставлять открыто, равно как и открыто экспонировать торговые марки.

С июля по октябрь работники департамента посетили 116 торговых точек по всей Эстонии.

«По результатам можно сказать, что эстонские торговцы исполняют требования Закона о табаке. Нарушение требование по экспонированию табачных изделий мы обнаружили лишь в шести магазинах», - сказала Валгус.

В 2020 году торговые требования к табачным изделиям еще более ужесточатся. Начиная с 20 мая 2020 года с рынка Европейского союза полностью исчезнут сигареты с ментолом.