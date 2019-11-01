Гибель троих детей в Какумяэ: виновным в утечке газа был признан отец
В пятницу, 1 ноября, Харьюский уездный суд признал виновным отца семейства, из-за неумелых действий которого в его доме произошла утечка угарного газа и погибли трое детей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, но при этом освободил его от реального наказания, поскольку в результате совершенного им преступного деяния мужчина и сам тяжело пострадал, передает BNS.
Суд приговорил отца, потерявшего своих детей, к оплате процессуальных расходов на сумму более 7000 евро.
13 октября прошлого года в таллиннском жилом районе Какумяэ в частном доме обнаружили погибшими двоих детей четырех и семи лет, третий, двухлетний ребенок был еще жив и доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. 17 октября поступило сообщение о смерти и третьего ребенка.
Родителей, также пострадавших от угарного газа, удалось спасти.
Расследование, проведенное криминальным бюро Пыхьяской префектуры, выявило вину в этом происшествии отца семейства, неумело сделавшего в доме ремонт - и уголовное дело было передано в суд.
Прокуратура предъявила отцу обвинение в том, что он сломал трубу газового котла, использовавшегося для отопления частного дома, из-за чего выделяемые при горении газы не достигали улицы, а всасывались в стены здания. Это и привело к известным трагическим событиям, пишет Postimees.
По словам старшего прокурора Андры Сильд, хотя собранные доказательства и указывают на халатность отца, повлекшую за собой смерть твоих детей, обвиняемого было решено освободить от отбывания наказания.
«Это означает, что он был признан виновным, но учитывая обстоятельства преступления и то, что по собственной невнимательности отец потерял троих детей, он получил самое суровое наказание, какое только можно представить. В этой ситуации прокуратура считает бесчеловечным требовать, чтобы этот человек нес дополнительное наказание», - объяснила старший прокурор.