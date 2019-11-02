Сб, 2.11.2019
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  • Галерея: удивительный дом с соломенной крышей для семьи дизайнера Сергея Махно под Киевом

Галерея: удивительный дом с соломенной крышей для семьи дизайнера Сергея Махно под Киевом

Блог об интерьере Pufik приглашает внимательно, со всеми деталями, рассмотреть необычный дом, который внешне отдаленно напоминает деревенскую хату, а внутри больше похож на музей прикладного искусства.

Наверное, Сергей Махно — самый неординарный и экстравагантный дизайнер Украины. Его работами можно восхищаться, их же можно считать очень странными, но одно известно точно: интерьеры этого дизайнера не могут оставить никого равнодушным. Сергей уже давно восхищается японской культурой, много раз бывал в этой восточной стране и считает, что именно Япония научила его по-настоящему любить Украину. Дом семьи дизайнера, расположенный недалеко от Киева, был спроектирован в современном украинском стиле под влиянием японской философии, и представляет собой образец очень интересного и самобытного дизайна. Сегодня у нас большой фототур по помещениям дома. Смотрим!

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