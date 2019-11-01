Пт, 1.11.2019
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Синоптики: осадков станет больше

Мокрый снег.

ФОТО: Liis Treimann

Череда ложбин низкого давления будет перемещаться с юго-запада на северо-восток и поставлять в Эстонию все новые и новые порции осадков. Будут они в основном в виде дождя, не исключен и мокрый снег.

Порывистый юго-восточный ветер ослабеет к воскресенью, а температуры воздуха до конца недели со знаком плюс.

В субботу, 2 ноября, в Эстонии будет облачно. В первой половине дня дождь и мокрый снег на севере и востоке Эстонии. Во второй половине дня новая зона более интенсивных осадков распространится с островов на материковую часть. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы 14-17, вечером на островах перейдет к юго-западному.

Температура воздуха составит от 3 до 8°C.

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