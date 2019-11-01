Синоптики: осадков станет больше

В субботу, 2 ноября, в Эстонии будет облачно. В первой половине дня дождь и мокрый снег на севере и востоке Эстонии. Во второй половине дня новая зона более интенсивных осадков распространится с островов на материковую часть. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы 14-17, вечером на островах перейдет к юго-западному.