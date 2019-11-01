Фото и видео: в Эстонии прошли крупнейшие в истории страны учения по высадке парашютного десанта

В рамках учений Tractable прибыли 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.
Сегодня состоялись крупнейшие в истории Эстонии учения по высадке парашютного десанта, в учениях приняли участие почти 170 десантников из Великобритании и шестеро из Кайтселийта.
В субботу в Таллинн прибудет транспортный самолет со 120 британскими военнослужащими. В аэропорту их поприветствует заместитель командующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель.
Учения Tractable проходят в Эстонии впервые.
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